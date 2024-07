Discarica abusiva fra la via Archimede e il Corso Martiri della Libertà

“Fra la via Archimede e il Corso Martiri della Libertà ed in particolare in uno dei famosi ‘fossati’ lasciati tra incuria e degrado, si registra la presenza di pneumatici abbandonati che giorno dopo giorno aumentano nel numero e creano un grave pericolo ambientale”.

E’ l’ennesimo appello lanciato dal vice presidente del primo Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono.

“Il problema delle discariche abusive – prosegue Arcidiacono – è sempre più evidente e preoccupante per l’incolumità dei residenti del municipio. E’ tempo di agire, cercando di trovare la soluzioni più appropriate. In questo senso chiedo all’amministrazione ed, in particolare, al nostro sindaco di cercare di porre rimedio a questa situazione che, ormai, da molti anni attanaglia e crea disagi nella zona di Corso Martiri. Auspico – conclude Arcidiacono – che l’intera zona possa essere bonificata e riqualificata e possa ritrovare dignità”.