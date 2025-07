ASSUNZIONI URGENTI FORESTALI – Basta marcare questa crocetta e ti prendono al volo: stipendio base 2.000€ | Altro che Carabinieri

C’è un’opzione poco conosciuta che può cambiare radicalmente il tuo futuro lavorativo.

Nel panorama delle forze dell’ordine italiane, esiste una figura ancora poco valorizzata ma di importanza crescente: il forestale. Non solo tutela dell’ambiente, ma anche sicurezza, legalità e difesa del nostro patrimonio naturale. In tempi di emergenze climatiche e crisi ambientali, chi protegge i boschi e le montagne non è un semplice “guardaboschi”, ma un vero professionista con responsabilità cruciali per l’intero Paese.

Eppure, nonostante il valore della professione, in molti ignorano che si tratta di un lavoro retribuito, stabile e fortemente specializzato. La figura del forestale oggi è parte integrante dell’Arma dei Carabinieri, e la sua attività si estende ben oltre le foreste: controlli ambientali, indagini agroalimentari, prevenzione incendi, lotta alle ecomafie.

Sempre più giovani si avvicinano a questa professione, attratti non solo dal desiderio di fare la differenza, ma anche da un contratto stabile, uno stipendio iniziale intorno ai 2.000 euro e concrete possibilità di carriera. Un sogno? No, una realtà accessibile. E a breve, più accessibile che mai.

Infatti, c’è un concorso in corso che potrebbe rappresentare una svolta per migliaia di persone. E se scegli la voce giusta nel modulo, le possibilità di entrare in questo mondo aumentano esponenzialmente.

Forestale: il mestiere del futuro che protegge il passato

Il forestale moderno non si occupa solo di alberi. È una figura strategica nel controllo del territorio, nella prevenzione dei disastri naturali e nella difesa della qualità dei prodotti agricoli italiani. Dal Parco del Gran Paradiso alle aree protette della Sicilia, i Carabinieri Forestali sono il primo baluardo contro chi distrugge il nostro ambiente.

Il loro lavoro include la sorveglianza dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali, la repressione dei reati ambientali come scarichi abusivi e incendi dolosi, il controllo dei prodotti agroalimentari tipici italiani per contrastare le frodi e la contraffazione, e la collaborazione con enti scientifici per la gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali. Sono migliaia le operazioni svolte ogni anno da questi reparti specializzati, spesso lontano dai riflettori ma fondamentali per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. E adesso, con un semplice gesto, anche tu puoi farne parte.

Una sola crocetta per diventare Forestale

Il 6 giugno 2025 è stato pubblicato il nuovo concorso per 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, un’occasione d’oro per chi vuole intraprendere una carriera nelle forze armate. Ma il dettaglio più interessante è che durante la compilazione della domanda è possibile selezionare la preferenza per entrare nella specialità forestale, ambientale e agroalimentare.

Non serve possedere titoli particolari, anche se un background in ambito ambientale, forestale, agrario o veterinario rappresenta un vantaggio. Basta spuntare la casella giusta al momento della domanda per entrare nel Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri. Chi sceglie questa strada potrà diventare un professionista nella tutela della biodiversità, nella difesa del territorio italiano e nella promozione di uno sviluppo sostenibile. Il termine per presentare la domanda è il 7 luglio 2025, e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.carabinieri.it.