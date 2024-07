Arcidiacono, “degrado e prostituzione in via VI Aprile”

“Uno scenario inquietante fatto di prostituzione e sfruttamento, con commercianti e residenti vittime. E’ quello che quotidianamente si vede a Catania su via VI Aprile all’angolo con via Marchese di Casalotto”.

A denunciarlo è il vice presidente del primo municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, che già da qualche tempo segnala questa grave problematica che si palese dinanzi agli occhi di residenti e turisti.

“Numerose – spiega Arcidiacono – sono le segnalazioni di commercianti, albergatori e residenti della zona in merito allo scempio che quotidianamente sono costretti ad assistere. In questo senso propongo che nell’intera zona venga intensificata la presenza delle forze dell’ordine per garantire una maggiore sicurezza e per provare a scongiurare il problema”.