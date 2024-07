Centro storico e lungomare, controlli serrati dei Carabinieri

Nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire ogni forma di illegalità diffusa, secondo l’impulso del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto, nei giorni scorsi, nella zona del centro storico di Catania e sul lungomare, un servizio di controllo straordinario nelle zone di maggiore aggregazione e lungo le vie di più grande affluenza, finalizzato ad innalzare il senso di sicurezza reale e percepita.

In tale contesto, i militari hanno focalizzato la loro attenzione al contrasto dello smercio di droga, effettuando, durante i posti di controllo, diverse perquisizioni su persone e mezzi. In particolare, infatti, durante l’ispezione di un veicolo guidato da un 26enne di Catania, una Ford Fiesta, i Carabinieri hanno trovato, dento il cruscotto del mezzo, una dose di marijuana del peso di pochi grammi.

L’uomo, appunto, fermato alla guida della sua auto in Piazza Carlo Aberto, si mostrava chiaramente nervoso e preoccupato del controllo, tanto che, alle prime battute, rispondeva alle domande dei militari, in modo evasivo e balbettando. Anche per questo motivo, l’equipaggio ha deciso di approfondire gli accertamenti. Perquisito quindi il veicolo, i militari hanno subito trovato la droga che gli è valsa la segnalazione amministrativa e il ritiro della patente di guida.

Un altro giovane di 25 anni, invece, che stava percorrendo il lungomare del capoluogo etneo, aveva in macchina 2 sigarette artigianali che, al posto del tabacco, contenevano marijuana. Anche per lui è scattata la segnalazione e il ritiro della patente.

A corollario dei risultati operativi ottenuti, in totale, i controlli alla circolazione stradale, per contrastare le condotte di guida irresponsabili, che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, hanno interessato 37 auto e 17 persone.