‘Si cercano subito persone’: aperto il maxi concorso pubblico | Stipendio più unico che raro

Aperto il maxi concorso pubblico che ha mandato in subbuglio la rete, in quanto lo stipendio offerto è più unico che raro.

Il Natale si avvicina e siamo sicuri quanto l’umore per chi è senza lavoro non sarà dei migliori, per questo oggi vogliamo farvi una sorta di regalo anticipato, parlandovi di quel maxi concorso pubblico che è già diventato virale in rete.

Il merito è delle caratteristiche richieste e sicuramente dello stipendio, sappiamo benissimo quanto lavorare nel pubblico possa rilasciare delle agevolazioni molteplici rispetto a chi lavora nel privato, anche se ovviamente, in ogni settore ci sono i pro e i contro del caso.

Per questo motivo, se siete alla ricerca di un lavoro o semplicemente volete provare a cambiare realtà, dovreste provare a mandare la domanda e a sostenere le prove previste. Sveliamo qual è il settore di riferimento.

Entro quando e come mandare la domanda

Vi parlavamo di una sorta di regalo di Natale, in quanto la domanda per partecipare a questo maxi concorso dovrete inoltrarla entro il 27 dicembre, recandovi sul portale ufficiale e seguire le indicazioni richieste. Per aiutarvi a limitare i tempi, sappiate che per potervi candidare avrete bisogno di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ovviamente lo SPID funzionante.

Dovrete visionare bene i bandi, in quanto le mansioni richieste sono 3, motivo per cui dovrete prima leggere le indicazioni per ogni professione e poi procedere con l’inoltro della domanda. In merito allo stipendio, come vi rivelavamo in apertura, le cifre sono molto gratificanti, in quanto si aggireranno tra i 21000 e i 23000 euro lordi annui, con l’aggiunta dell’indennità di comparto annua lorda e della tredicesima (per tutte le specifiche del caso, fareste meglio a consultare il sito ufficiale).

Le posizioni aperte per questo maxi concorso

Se siete alla ricerca di un lavoro con uno stipendio gratificante, la Regione Piemonte ha aperto un nuovo maxi concorso, per la copertura di 25 posti, così ripartiti:

n. 9 posti con profilo professionale di “Istruttore Tecnico – Agente fitosanitario”;

n. 13 posti con profilo professionale di “Funzionario Tecnico – Ispettore Fitosanitario”;

n. 3 posti con profilo professionale di “Funzionario addetto ad attività di laboratorio fitosanitario”.

Tra i requisiti richiesti nei vari bandi c’è l’obbligo di avere la cittadinanza italiana o degli Stati inseriti nel bando, essere maggiorenni e non superare l’età indicata, idoneità fisica e psicologica e avere il diploma di scuola secondaria superiore o la laurea richiesta (il titolo di studio richiesto, varia in base alla posizione scelta). L’esame a cui sarete sottoposti, comprenderà 2 prove, una scritta e una orale e inoltre sarà valutata la vostra conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.