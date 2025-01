Mutuo, questi documenti sono gli unici che ti servono davvero: avere casa è una passeggiata | Porta tutto in banca

Ecco quali sono i documenti che ti servono per attivare il mutuo, portali in banca e il resto verrà da sé.

Quando una persona decide di acquistare casa ci sono tutta una serie di emozioni che lo pervadono. Si passa da quel senso di eccitazione dovuto al fatto di creare qualcosa per se stessi e per la propria famiglia, se si è una coppia, alla paura delle rate del mutuo e al terrore di non ricevere l’approvazione da parte della banca.

Purtroppo per questo ultimo fattore giocano svariati fattori che potrebbero rendere vana la vostra richiesta. Ogni situazione è a sé, in quanto chi deve attivarvi il mutuo necessita di determinati requisiti che purtroppo oggi giorno, non tutti hanno.

A ogni modo, per evitare di perdere tempo ulteriormente, arrivare in banca con già questi documenti, accorcerà di molto i tempi per la valutazione, in modo che possiate correre ai ripari in caso di ricerca del garante. Ecco cosa dovrete quindi portarvi dietro quando presentate la domanda per il mutuo.

I requisiti per poter richiedere un mutuo

Per poter richiedere un mutuo in banca bisogna avere determinati requisiti che in assenza degli stessi, la stipula potrebbe essere bloccata. In primis, serve un reddito stabile, in quanto l’istituto deve essere sicuro che il cliente possa permettersi e soprattutto garantire la restituzione dell’importo concesso, rata dopo rata. Inoltre serve un contratto di lavoro, possibilmente a tempo indeterminato anche se alcune banche ultimamente accettano anche versioni differenti di contratti. Per gli autonomi il discorso è differente, in quanto serviranno almeno due anni di dichiarazione dei redditi.

Infine si guardano altre condizioni come per esempio l’età, lo storico creditizio, i vari documenti, la possibilità di avere o meno un garante, la condizione di salute e così via. Su tutti gli altri fattori, potrete avere risposte certe soltanto in banca, mentre per la documentazione possiamo indicarvi l’elenco da avere già a disposizione.

I documenti necessari per richiedere un mutuo

Ecco quali sono i documenti necessari da portare in banca per richiedere il mutuo. Secondo money.it, servono questi in base alla categoria di appartenenza:

Per i lavoratori dipendenti: una copia del contratto di lavoro, l’ultima busta paga, l’ultimo CU o 730, il modello F24 dei vari pagamenti di bollette e imposte, l’estratto conto corrente del richiedente;

Per i lavoratori autonomi: la copia delle ultime due dichiarazione dei redditi presentati, l’estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato e l’attestato di iscrizione all’albo;

Per i pensionati: stessi documenti del dipendente ma inerenti alla pensione, quindi cedolino pensionistico e tra i vari anche la lettera dell’INPS dove dichiara l’importo della pensione.