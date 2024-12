Telefonate truffa, i prefissi più pericolosi sono quelli in lista: bloccali prima che arrivino al conto corrente

Ecco quali sono le telefonate truffa con i prefissi più pericolosi che dove assolutamente bloccare se non volete vedervi prosciugare il conto corrente.

I truffatori ormai, colpiscono su più fronti, non operano più soltanto di persona. Sono molte le campagne di prevenzione che gli agenti trasmettono in televisione per informare i cittadini di non aprire agli sconosciuti quando suonano al citofono, di non fare entrare nessuno in casa e di non consegnare oggetti di valori a improbabili tecnici del gas.

Pensiamo che a noi non potrebbe mai capitare, eppure una svista, potrebbe costarci molto cara. Per questo motivo, cerchiamo di essere super attenti quando incontriamo una persona sospetta dal vivo, ma non si sa perché abbassiamo la guardia per quanto riguarda sms, e-mail e telefonate sospette.

In merito proprio a queste ultime, le telefonate truffa sono purtroppo all’ordine del giorno, per questo motivo oggi vogliamo rivelarvi quali sono i prefissi più pericolosi da bloccare immediatamente, prima che vi svuotino il conto corrente.

Prestate sempre la massima attenzione

Sono molte ormai le segnalazioni che puntualmente vengono fatte dalle forze dell’ordine, sui social, dai vip e dagli enti ufficiali, per mettere in guardia i cittadini dalle varie truffe messe in atto dai malviventi. Per questo motivo, oltre a visionare sempre queste segnalazioni, dovete fare attenzione a messaggi sospetti, a richieste di inserire dati sensibili su form o direttamente al telefono e così via.

Nessuno vi chiederà mai le vostre password, o di trasferire per esempio i vostri soldi su altri conti, così come nessun poliziotto o avvocato vi chiederà mai somme di denaro per riparare ai danni dei vostri cari e così via. Cercate quindi di non fidarvi subito di tutti, ma siate scrupolosi. Meglio fare un controllo in più che uno in meno, ricordatevelo, in quanto la fretta è cattiva consigliera.

Non rispondete a questi prefissi

Siamo bersagliati da telefonate truffe ogni giorno, per questo motivo non dovete mai abbassare la guardia. Per questo motivo dovete assolutamente bloccare questi prefissi, i quali vi possono prosciugare il conto corrente. Si chiama wangiri, ed è una delle ultime trovate dei delinquenti, i quali fanno uno squillo agli orari più impensati e puntando sulla curiosità degli interlocutori, aspettano che questi ultimi li richiamino.

A questo punto, una volta risposto, il vostro conto telefonico ne risentirà parecchio. Non richiamate quindi prefissi e numeri che non conoscete, come per esempio Moldavia (+373), Francia (+33), Tunisia (+216), Gran Bretagna (+44), Kosovo (+383) e così via. Cercate piuttosto online informazioni su questi numeri.