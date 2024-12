Pensioni bloccate con effetto immediato: è passato il comunicato | Sarà il Natale più poverello di sempre

Caos tra i pensionati, le pensioni sono bloccate e dopo aver letto il comunicato, molti pensano che passeranno un Natale decisamente limitato. Sarà così?

Tralasciano chi ha la fortuna di vivere di rendita, grazie al patrimonio che il loro “buon nome” gli consente di avere a disposizione, la maggior parte della popolazione, vive del proprio lavoro. Per questo motivo, quando sopraggiungono problemi finanziari, vediamo alla televisione quelle scene molto tristi, di persone che fanno la fila alla Caritas.

Meno male che esistono questi enti, in quanto, la ruota può sempre girare e l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Per questo, bisognerebbe sempre guardare alle varie collette alimentari e aiuti vari, con un occhio lungimirante, perché quello che capita ad altri, in futuro potrebbe capitare a tutti.

Ed è proprio in merito a questo discorso che i pensionati questa mattina si sono svegliati con una brutta notizia: le loro pensioni sono bloccate, il comunicato l’ha confermato. Sarà un Natale povero per tutti quest’anno?

L’attenzione in merito al discorso delle pensioni

Ogni anno, la preoccupazione e anche la speranza dei cittadini, ruota attorno al discorso pensioni. I lavoratori temono che con l’arrivo della nuova Legge di Bilancio l’età pensionabile possa essere protratta ancora di più, rispetto all’anno precedente, mentre la speranza è quella che ci possa essere qualche agevolazione/scappatoia per poter andare in pensione prima.

I cittadini non ce la fanno più e il pensiero di lavorare quasi fino a 70 anni demoralizza molti, per questo chi può e se lo può permettere, punta su Opzione Donna, Ape Sociale e così via. Quest’anno pare che tutto dovrebbe restare invariato in quanto la famosa e molto discussa Legge Fornero non dovrebbe essere modificata. Inoltre pare che non dovrebbero essere presenti aumenti, in merito all’adeguamento della vita e il discorso tredicesima, ecc. dovrebbero essere i medesimi. Ovviamente di rumors ne circolano molti, dovremo comunque attendere gennaio 2025, per ricevere conferme.

Caos tra i pensionati per il loro compenso

Tornando proprio al discorso di quanto lavoratori e pensionati vivano grazie allo stipendio/pensione che ricevono ogni mese, entrambe le categorie questa mattina si sono svegliati con l’amaro in bocca, dopo aver appreso di quel problema informatico legato ai circuiti di Intesa San Paolo, inerenti all’app e al conto corrente.

Oltre all’impossibilità di accedere online, non sono stati accreditati gli stipendi e le pensioni di oggi, come si può leggere da Sky Tg24, l’istituto di credito: “sta intervenendo per ripristinare velocemente la funzionalità”, i correntisti dovranno quindi attendere che il problema rientri e che tutto torni alla normalità. Quindi tranquilli, il disagio dovrebbe riguardare soltanto le prossime ore, ma il vostro Natale dovrebbe essere salvo.