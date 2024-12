Natale in bolletta che salasso, quest’anno non mi frega: l’errore non lo faccio più | Il conto è leggerissimo

Anche il Natale farà aumentare la bolletta quest’anno, ecco cosa fare per evitare di commettere quell’errore e pagare moltissimo. Con questo trucco, il conto sarà leggero.

È arrivato uno dei periodi più belli, colorati e più magici dell’anno. In una realtà dove a regnare sovrane sono purtroppo soltanto le notizie di cronaca più disperate, ci vuole il mese di dicembre, per ridare il sorriso a molti.

Ovviamente i bambini saranno coloro che gioiranno di più del Natale, ma anche molti adulti, alle prese con regali, decorazioni, luminarie e così via, torneranno un po’ piccini con la mente. Per questo bisognerebbe pensare anche a questa bella sensazione che questa festività ci fa provare e non solo ai soldi.

È palese intuire però, che questi giorni così luminosi, faranno aumentare il costo della bolletta e anche di molto in alcune circostanze, per questo motivo questo errore non dovrete più farlo per avere un conto leggero.

I trucchi per risparmiare sull’energia elettrica

Sappiamo tutti benissimo che nel mese di dicembre, la bolletta dell’energia elettrica lieviterà maggiormente, così come il vostro budget familiare sarà maggiormente intaccato per poter fronteggiare le spese quali, menù, regali e così via. C’è da dire che basterebbe non fare più l’albero di Natale, non mettere più le luci e così via per poter far abbassare le vostre bollette, ma è veramente questa la soluzione?

Non si può rinunciare a questo mese speciale, per questo motivo potrete seguire dei semplici accorgimenti, come per esempio, cercare di utilizzare il meno possibile il forno, optando per alternative o comunque evitando di farlo preriscaldare molto, così come abbassare il riscaldamento quando non siete a casa (lasciatelo a 16°) e quando tornate a casa (lasciatelo tra i 18° e i 20°) e optare per lampadine a basso consumo. Come leggiamo da lavorincasa.it, in questo mese, la bolletta dell’elettricità potrebbe subire un’impennata del 30%, con un aumento di 38 euro soltanto per le luci natalizie.

L’errore che non dovete più commettere a Natale

Oltre a questi accorgimenti, a Natale, se volete veramente risparmiare, non dovrete più compiere questo preciso errore, cioè quello di scegliere luci ad alto consumo. Optate per luminarie dunque a basso consumo, prediligendo quelle a LED e inoltre cercare le luci regolabili con il timer o alimentate a luci solare.

Detto ciò, prendete tutti gli accorgimenti possibili, ma non permettete a quell’aumento in bolletta di rovinarvi le feste. Alla fine, se non addobbate casa a festa e non accendete tutte le luminarie adesso, allora quando?