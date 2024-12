Cambio di stagione, se il copriletto è rovinato riciclalo così: con un po’ di creatività e 5 minuti ottieni oggetto spettacolari

Avete fatto il cambio di stagione e avete notato che il vostro copriletto è tutto rovinato e consumato? Non buttatelo via, con un po’ di creatività potrete riciclarlo, ottenendo degli oggetti spettacolari.

Prima di buttare vestiti e materiale per la casa, dalle asciugamani, ai copriletto, fino ad arrivare alle tende, sarebbe carino pensare a come potergli dare una seconda vita. Viviamo in una realtà dove sprechiamo moltissime risorse che la nostra povera Madre Terra a fatica ci sta continuando a dare, senza pensare che tutto sulla Terra ha una data di scadenza.

Arriverà purtroppo il giorno dove le risorse non basteranno più per tutti, motivo per cui, piuttosto che sperare di andare a vivere su Marte, che sappiamo tutti quanto sia arida la vita su quel pianeta (semmai un giorno sarà possibile), perché non cercare di proteggere invece il nostro di pianeta che ha tutto quello che ci serve per vivere?

Per questo motivo, dovreste cercare di apprezzare tutto quello che avete, senza sprecare nullo. Il riciclo è molto importante, per questo oggi vogliamo suggerirvi delle idee creative da impiegare con i vostri copriletto, rovinati e consumati. In 5 minuti avrete ottenuto degli oggetti spettacolari.

Come riutilizzare vestiti e biancheria della casa

Grazie alla pratica arte del fai da te, ci sono moltissime idee che potreste adottare per dare nuova vita a quegli oggetti che non possono più essere utilizzati per il loro scopo originale. Ma prima di svelarvene qualcuna, volevamo portare alla conoscenza di tutti, uno dei messaggi che più vengono condivisi dai canili e dai vari rifugi gestiti da convenzionati e volontari, per cercare di rendere la vita di quei poveri animali abbandonati, la più piacevole possibile.

Prima di buttare asciugamani, coperte, lenzuola, piumoni e così via, contattate i vari volontari della vostra zona e verificate con loro, se quegli oggetti potrebbero servire a quei poveri animali che si trovano li per la crudeltà e superficialità dell’essere umano e ricordatevi quando si adotta un animale è per sempre e non soltanto fino a luglio.

Idee creative per la vostra casa con il copriletto rovinato

Oltre al tema trattato nel paragrafo precedente, sappiate che con il copriletto rovinato di casa, potrete creare delle idee meravigliose per decorare il vostro appartamento. Bastano 5 minuti e tra un cambio di stagione e l’altro, potrete rifarvi casa. Infatti, con questo particolare oggetto potrete per esempio rivestire una sedia o una poltrona usurata, ottenendo un bellissimo effetto stile patchwork, oppure creare dei copri cuscini per le sedie e per il divano.

Le idee non si fermano qui, in quanto potrete spaziare tra le toppe dei jeans, a nuove giacche, a una borsa nuova, fino ad arrivare a realizzare un piccolo quadro di arredamento e delle nuove tende coprenti. Insomma, di idee ce ne sono moltissime in rete, basta soltanto seguire uno dei tanti tutorial che ci sono in rete e avrete imparato a dare una seconda vita agli oggetti, rispettando il pianeta.