Bonifica nell’area tra Corso Sicilia e Via Sturzo: sgomberate baracche e alloggi abusivi, impiegati droni della Polizia

Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il supporto dell’amministrazione comunale, ha avviato un nuovo intervento in un’area sciarosa situata tra Corso Sicilia e Via Sturzo, al fine di consentire le operazioni di bonifica e pulizia di una zona occupata da baracche e alloggi di fortuna. Le attività, tuttora in corso, proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di ripristinare condizioni di decoro e sicurezza. A garantire la cornice di sicurezza dell’intervento sono stati i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, del X Reparto Mobile e gli specialisti della Polizia Scientifica. Per il monitoraggio dell’area sono stati impiegati anche i droni in dotazione alla Questura di Catania, che hanno fornito un supporto tecnologico fondamentale per le operazioni di sorveglianza e coordinamento.

L’azione di questa mattina segue un primo accesso avvenuto mercoledì scorso, sempre ad opera degli agenti della Questura etnea, finalizzato a verificare — anche in seguito a segnalazioni da parte dei residenti — la presenza di bivacchi e situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. In quell’occasione erano stati fermati e identificati cinque cittadini di nazionalità marocchina, risultati irregolari sul territorio nazionale e successivamente espulsi.L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine e dell’amministrazione locale nella tutela della legalità e nella riqualificazione di aree urbane degradate, in risposta concreta alle istanze di sicurezza espresse dai cittadini.