Geolier raddoppia a Napoli: nuova data il 27 giugno al Maradona e unica tappa siciliana a Messina

Il cielo di Napoli si è acceso come non mai: dopo aver volato sopra il pubblico dell’Ippodromo di Agnano con un drone show mai visto prima in Italia, Geolier ha annunciato un nuovo primato. La data del 26 giugno 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona è andata esaurita in appena otto ore; per non lasciare nessuno fuori dai giochi, il rapper raddoppia con un secondo show il 27 giugno. Ma la notizia per i fan del Sud è che il “GEOLIER STADI 2026” farà tappa anche in Sicilia, il 23 giugno al “Franco Scoglio” di Messina: sarà l’unico concerto dell’isola e promette di trasformare lo stadio nello scenario più caldo dell’estate musicale siciliana. Tre record in un colpo solo: primo artista italiano a salire su un palco volante, primo a chiudere due sold out consecutivi nello stesso stadio partenopeo e, con l’annuncio di oggi, primo rapper della sua generazione a programmare un tour negli impianti calcistici più iconici del Paese. Un percorso che parte da San Siro, attraversa Roma e Messina, e culmina con la doppia festa di casa a Napoli.

Il calendario del tour

13 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

19 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

23 giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio (unica data siciliana)

26 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – sold out

27 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – nuova data

Le prevendite aprono domenica 27 luglio alle 14.00 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Informazioni e prezzi su magellanoconcerti.it.

Per la Sicilia il passaggio di Geolier non è un semplice concerto, ma un riconoscimento del peso culturale che l’isola ha saputo ritagliarsi nella scena urban italiana. Il “Franco Scoglio”, con la sua vista sullo Stretto, diventerà la cornice di uno show che unisce spettacolo ipertecnologico e racconto di strada, in perfetto stile partenopeo. Attese coreografie di droni, visual 3D e la fanfara di hit che hanno frantumato record di streaming: da “I p’ me, tu p’ te” a “Emanuel”, passando per le collaborazioni multiplatino con Guè, Sfera Ebbasta e Lele Blade. Il 2025 di Geolier si chiuderà con l’ennesimo tutto esaurito, il 27 settembre all’Arena di Verona. Poi un inverno di preparazione per adattare la sua macchina scenica alle dimensioni XXL degli stadi: nuovi arrangiamenti, palco multisensoriale e la promessa di momenti inediti per ogni città. «Portare il mio sogno negli stadi è un regalo che faccio a me stesso e a chi mi segue fin dall’inizio» ha dichiarato l’artista. «Messina sarà una tappa speciale: non è solo uno show, è un ponte culturale tra Napoli e la Sicilia». I biglietti promettono di volatilizzarsi in poche ore, sull’onda dell’entusiasmo che ha bruciato il Maradona. Messina si prepara così a scrivere una pagina inedita della musica live in Sicilia, con Geolier pronto a far tremare le tribune e, forse, a trasformare ancora una volta il cielo in palco.