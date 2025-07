Sal Da Vinci illumina Catania: stasera alla Villa Bellini il concerto di “Rossetto e Caffè”

Reduce dal tutto esaurito al Teatro di Verdura di Palermo, Sal Da Vinci approda questa sera (26 luglio) alla Villa Bellini per l’unica data etnea del Wave Summer Music 2025, inserita nel Catania Summer Fest promosso dal Comune. Cantante, autore, attore e vero mattatore del palcoscenico, l’artista partenopeo porta in città uno spettacolo che travalica il semplice concerto: un viaggio emotivo in cui musica, teatro e racconto si intrecciano, confermando la sua inconfondibile poliedricità. Brano dopo brano, Da Vinci ricompone la memoria collettiva della canzone italiana, passando con naturalezza dal melodico alla contaminazione pop, sempre sorretto da un’interpretazione intensa e coinvolgente.

La tappa catanese segna un ulteriore passo in un percorso artistico in costante ascesa. Protagonista assoluto delle ultime stagioni, Sal Da Vinci ha saputo conquistare pubblico di ogni età grazie a una dedizione che traspare in ogni dettaglio dello show: dai raffinati arrangiamenti live alla regia che fa dialogare luci, immagini e coreografie.

A catalizzare l’attesa è soprattutto il successo di “Rossetto e Caffè”, il singolo pubblicato nel giugno 2024 che ha superato i 120 milioni di streaming, guadagnando due dischi di platino e dominando le classifiche per mesi. Il videoclip, primo su YouTube Italia per visualizzazioni nel 2024, è diventato il simbolo di un’estate che ancora oggi risuona nei cori del pubblico.

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Bellini fino a esaurimento posti.