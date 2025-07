Vernice salva bolletta: una mano di questa pittura e salvi il condizionatore | Trasuda e raffredda casa da sola

Una vernice che “suda”, come funziona e perchè è così eficace: la rivoluzione del raffreddamento urbano che arriva da lontano

In un angolo assolato e umido di Singapore, un team di ricercatori ha scoperto un’innovazione che potrebbe cambiare il volto delle città moderne. Si tratta di una vernice riflettente dalle proprietà uniche, capace non solo di resistere alle condizioni climatiche estreme dei tropici, ma anche di abbattere drasticamente il consumo energetico per la climatizzazione degli edifici. Dopo due anni di test sul campo, la nuova formulazione si è dimostrata efficace, duratura e, soprattutto, adattabile agli ambienti più ostili.

A differenza delle vernici riflettenti tradizionali, che tendono a ingiallire o perdere efficacia con l’umidità, la nuova vernice sviluppata alla Nanyang Technological University ha mantenuto la sua brillantezza e capacità riflettente nel tempo. I ricercatori hanno combinato tre meccanismi di raffreddamento in un’unica soluzione: riflessione solare, emissione di radiazione infrarossa e una capacità del tutto nuova, quella di “sudare” come la pelle umana. La struttura porosa della vernice trattiene l’acqua e la rilascia lentamente, generando un effetto di raffrescamento evaporativo che si aggiunge a quello radiativo.

Spesso, i risultati delle simulazioni non reggono il confronto con la realtà. In questo caso, invece, l’esperimento ha avuto luogo direttamente sul campo, con tre piccole abitazioni dipinte con diverse vernici e monitorate per oltre due anni. Il clima tropicale di Singapore, con il suo alternarsi continuo di piogge e sole, ha rappresentato il banco di prova ideale. La vernice riflettente innovativa è stata l’unica a rimanere bianca e ad offrire un risparmio energetico concreto, tra il 30 e il 40% di elettricità in meno per la climatizzazione.

Il segreto della vernice risiede nella sua composizione: una matrice cementizia arricchita con nanoparticelle, una piccola quantità di polimeri e sale. Le nanoparticelle aumentano la riflettività e rafforzano la struttura, mentre polimeri e sale trattengono l’umidità e prevengono crepe. Questo mix consente alla vernice di riflettere fino al 92% della luce solare anche in condizioni di bagnato e di emettere fino al 95% del calore accumulato sotto forma di radiazione infrarossa.

Un’arma contro l’isola di calore urbana

Oltre a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, questa vernice ha un altro vantaggio significativo: aiuta a contrastare l’effetto isola di calore urbana. Invece di trattenere o trasferire il calore all’ambiente circostante, lo dissipa nello spazio, riducendo la temperatura complessiva delle superfici urbane. Secondo See Wee Koh, uno degli autori dello studio, circa il 60% dell’energia degli edifici nel mondo è spesa per il raffreddamento. Una soluzione come questa potrebbe cambiare radicalmente le strategie urbanistiche delle città calde e densamente popolate.

Il governo di Singapore non ha perso tempo nel trarre conclusioni operative. Dopo i primi test positivi, l’Housing Development Board ha annunciato che estenderà l’uso di vernici riflettenti a tutti gli edifici pubblici entro il 2030. I risultati sperimentali nel quartiere di Tampines hanno mostrato una riduzione delle temperature ambientali fino a 2°C, un dato che apre la strada a una diffusione su larga scala.

Una tecnologia pronta per il mercato globale

Non si tratta più di un progetto sperimentale confinato a un laboratorio universitario. Questa vernice rappresenta una tecnologia matura, pronta per essere implementata in ogni angolo del mondo in cui le città lottano contro il calore crescente. La facilità di applicazione e i materiali comuni impiegati nella formulazione la rendono economicamente accessibile e potenzialmente rivoluzionaria.

L’innovazione sviluppata a Singapore è un esempio concreto di come la scienza dei materiali possa affrontare le grandi sfide ambientali urbane. Una semplice mano di vernice, se ben progettata, può trasformarsi in uno scudo contro il caldo, un alleato dell’efficienza energetica e un passo avanti nella lotta al cambiamento climatico. Il futuro del raffreddamento urbano, a quanto pare, è già stato imbiancato.