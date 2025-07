Controlli estivi: la Polizia di Stato contrasta i parcheggiatori abusivi a Catania

La Questura di Catania mantiene alta la guardia contro i parcheggiatori abusivi, inserendo questa attività in un più ampio piano di intensificazione dei controlli sul territorio durante il periodo estivo. Il dispositivo prevede un maggior numero di pattugliamenti di strade, piazze e della fascia costiera per prevenire reati predatori, traffici illeciti e violazioni del Codice della strada. Negli ultimi giorni, motociclisti e agenti della Squadra Volanti, con il supporto dell’unità cinofili, hanno concentrato l’attenzione sul centro storico, la scogliera e la Plaia, dove i parcheggiatori abusivi tentano di estorcere denaro agli automobilisti, spesso con atteggiamenti insistenti e minacciosi. Durante i controlli, dieci persone sono state sanzionate per aver segnalato con gesti la disponibilità di posti auto: per loro multe per oltre 8.000 euro complessivi.

Tre dei soggetti identificati erano recidivi: per questo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione d’innocenza, e sono stati sequestrati i proventi illeciti rinvenuti. Cinque di loro hanno inoltre violato il divieto di stazionamento (Dacur) emesso dal Questore, che impedisce loro di sostare nelle zone in cui operavano, e sono stati denunciati per l’inosservanza del provvedimento. Altri nove sono stati segnalati per aver infranto il foglio di via obbligatorio, con divieto di rientro a Catania, misura che vieta loro di fare ritorno nel Comune senza autorizzazione. Determinanti per il rapido intervento delle pattuglie sono state le segnalazioni arrivate alla Sala Operativa tramite l’app “YouPol”, complete di foto e video, grazie alle quali la Polizia di Stato ha potuto intervenire tempestivamente per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini.