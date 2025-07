“Catania, Furgone “corriere” intercettato con 24 kg di cocaina: arrestato dipendente di spedizioni”

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito di un potenziato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato un addetto di una nota società di spedizioni dopo averlo colto in flagranza mentre trasportava, a bordo di un furgone, due colli contenenti 24 kg di cocaina. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico‑Finanziaria – Gruppo Operativo Antidroga (G.O.A.) di Catania e dalla Compagnia di Fontanarossa, è scaturita da un’accurata analisi del rischio sulle spedizioni via aerea dirette all’aeroporto di Fontanarossa. I militari hanno segnalato due pacchi provenienti dalla Spagna e indirizzati a un destinatario inesistente nella provincia etnea.

Al momento in cui i pacchi sono stati caricati su uno dei veicoli della ditta di corriere espresso, è scattato un servizio di appostamento. Il furgone, tuttavia, ha iniziato a muoversi con andatura sospetta, effettuando giri inconsueti per il centro cittadino e deviazioni improvvise, finché non si è diretto verso un’area completamente diversa da quella indicata sull’etichetta delle spedizioni.

I Finanzieri hanno quindi bloccato il mezzo per un controllo più approfondito. All’interno hanno rinvenuto unicamente i due colli segnalati: all’apertura, sono stati trovati venti panetti di polvere bianca, risultata – dalle analisi preliminari – cocaina pura. Scattato l’arresto in flagranza per il reato di detenzione e trasporto di stupefacenti, il dipendente è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria su disposizione del GIP del Tribunale di Catania, che ha convalidato sia la misura cautelare sia il sequestro preventivo della sostanza. Il valore dello stupefacente, immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto superare i 5 milioni di euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio sforzo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania per contrastare il narcotraffico e proteggere le fasce più vulnerabili della comunità.