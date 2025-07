Paul Kalkbrenner a Catania il 1° agosto 2025

Il producer e dj berlinese, icona mondiale della techno, farà tappa a Catania venerdì 1 agosto 2025 con un imperdibile live set al Wave Summer Music di Villa Bellini. L’evento, organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, rientra nel cartellone del Catania Summer Fest curato dal Comune etneo. Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, otto album in studio, un milione e mezzo di copie vendute e brani entrati nella storia della club culture come “Sky and Sand”, Kalkbrenner ha portato la sua musica dalle profondità underground di Berlino ai palchi dei principali festival internazionali. L’artista proporrà una scaletta che mescola i classici che lo hanno consacrato alle ultime uscite, dal singolo “Schwer”, pubblicato nel 2023, all’EP “Kabelmann” nato l’anno scorso con Mother Berlin. Il pubblico italiano, che lo accoglie sempre con calore, potrà vivere una notte di pura energia tra visual mozzafiato e suoni potenti sotto le stelle siciliane. I biglietti sono già disponibili online su TicketOne e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

