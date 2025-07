Operazione “Capinera”: otto arresti per traffico di droga a Catania e Reggio Calabria

Dalle prime ore della mattinata odierna oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del XII Reggimento “Sicilia” e dai militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria, stanno eseguendo – su delega della Procura Distrettuale di Catania – un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. etneo nei confronti di 8 persone. Sono ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di droga.

L’operazione, battezzata “Capinera” e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa tra febbraio e giugno 2024, grazie a indagini tecniche e tradizionali, ha ricostruito i canali di approvvigionamento e il modus operandi del gruppo, che gestiva il narcotraffico di cocaina e crack smerciati al dettaglio in una “piazza di spaccio” nel quartiere popolare di Librino. Emblematico il ruolo del presunto capo: un uomo agli arresti domiciliari che aveva trasformato la propria abitazione in un vero e proprio “supermarket della droga”. Nel medesimo procedimento risultano indagate altre 7 persone, per le quali il G.I.P. ha disposto l’interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p.