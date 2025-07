Acireale, i Carabinieri intensificano i controlli: da guida pericolosa allo spaccio, decine di denunce e sanzioni

Ad Acireale i militari della Compagnia Carabinieri hanno messo in campo un articolato piano straordinario di controlli sul territorio, volto a garantire un’efficace cornice di sicurezza per residenti e turisti. L’operazione si è sviluppata in diverse direttrici: dalla prevenzione delle condotte di guida a rischio, al contrasto dello spaccio di stupefacenti, fino alle ispezioni in esercizi commerciali e di ristorazione in collaborazione con la Polizia Locale di Acireale e di Aci Castello, nonché con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania.

Sotto il coordinamento del Nucleo Radiomobile di Catania, i motociclisti dell’Arma hanno controllato più di sessanta veicoli e centinaia di persone, elevando circa venti sanzioni per violazioni al Codice della Strada: guida senza casco, omessa revisione e mancata copertura assicurativa hanno determinato il sequestro di cinque motoveicoli. Tra i casi più gravi, la scoperta di un ragazzo recidivo che guidava senza patente e la denuncia di un uomo risultato positivo al test per uso di sostanze stupefacenti dopo aver provocato un incidente.

L’attività si è estesa quindi al contrasto dello spaccio di droga. Tre giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, mentre un ventitreenne è stato sorpreso nervoso durante un posto di controllo: nella cassetta posteriore del suo scooter i carabinieri hanno rinvenuto oltre dieci grammi di sostanza, sequestrata e sottoposta a narcotest. Altri due pusher, di 27 e 25 anni, sono stati bloccati in flagrante mentre cedevano droga a un acquirente, intercettato e segnalato alla Prefettura. In casa di uno dei fermati, accanto ai semi di cannabis e a un bilancino, sono emersi anche 450 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita.

Parallelamente, i Carabinieri hanno eseguito ispezioni in diversi chioschi lungo la scogliera di Aci Castello, scoprendo occupazioni abusive di suolo pubblico: in un caso i canoni non erano stati versati, nell’altro l’area era stata ingiustificatamente ampliata con l’installazione di frigoriferi. Entrambi i titolari sono stati sanzionati. Presso uno stabilimento balneare di Capo Mulini il locale notturno è finito sotto accertamento per violazioni amministrative e, nei pressi dell’ingresso, i militari hanno sanzionato due parcheggiatori abusivi, approfittatori della folla serale, sorpresi a chiedere denaro agli avventori.

Il colonnello responsabile dell’operazione sottolinea che il piano di interventi non si limita a reprimere reati già compiuti, ma mira a rafforzare la percezione di sicurezza in un’area particolarmente frequentata nelle ore serali e notturne. Grazie alla sinergia con Polizia Locale e Ispettorato del Lavoro, l’Arma ha potuto estendere i controlli anche alla tutela dei lavoratori e del demanio, affrontando il fenomeno dell’abusivismo commerciale e garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’insieme delle attività testimonia l’impegno continuativo dei Carabinieri di Acireale per prevenire incidenti stradali, frenare il consumo di stupefacenti tra i giovani e contrastare ogni forma di illegalità, attraverso un presidio costante sul territorio.