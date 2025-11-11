Inchiesta sugli appalti in Sicilia, la Rup dell’Asp ammette pressioni

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 11 Novembre 2025 - 21:55

La funzionaria Di Mauro conferma pressioni sulla gara d’appalto dell’Asp di Siracusa. Sequestrati 80mila euro all’ex governatore Totò Cuffaro. Le opposizioni chiedono al sindaco Lagalla di escludere la Dc dalla giunta.

PALERMO – Prosegue e si allarga l’inchiesta palermitana sugli appalti pilotati in Regione Siciliana, che coinvolge politici, dirigenti pubblici e imprenditori. Davanti al gip Carmen Salustro si è conclusa la prima giornata di interrogatori preventivi per decidere sulle misure cautelari nei confronti di 18 indagati, tra cui l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro.

La responsabile unica del procedimento (Rup), Giuseppa Di Mauro, dell’Asp di Siracusa, ha riconosciuto di aver ricevuto pressioni dal direttore generale Alessandro Caltagirone per rinviare la gara d’appalto per i servizi di “ausiliariato”, che – secondo la Procura – sarebbe stata indirizzata a favore della Dussmann Service srl. Difesa dall’avvocato Francesco Fazzino, la Di Mauro ha però negato di aver alterato gli importi della gara. Anche Marco Dammone, direttore commerciale della Dussmann, e Mauro Marchese, legale rappresentante della società, hanno negato ogni coinvolgimento, dichiarando di non aver partecipato a presunti accordi o scambi di favori con la politica.

Parallelamente, i carabinieri del Ros hanno sequestrato 80mila euro in contanti a Totò Cuffaro, ritrovati tra l’abitazione di Palermo e la tenuta agricola di San Michele di Ganzaria, nel Catanese. Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, difensori dell’ex governatore, hanno spiegato che “solo 30mila euro provengono dalla vendita di prodotti agricoli regolarmente fatturati, mentre il resto consiste in banconote datate e inutilizzabili, prive di qualsiasi legame con i fatti contestati”.

L’inchiesta ha già avuto ricadute politiche dirette. Dopo la decisione del presidente della Regione Renato Schifani di revocare i due assessori regionali espressione della Democrazia Cristiana, le opposizioni a Palermo chiedono al sindaco Roberto Lagalla di fare altrettanto in giunta comunale.

In una nota congiunta, i consiglieri di Partito Democratico, Avs, Oso, Gruppo Misto e Franco Miceli invitano il primo cittadino a “rimuovere la presenza della Dc dall’amministrazione”, definendo il cosiddetto “sistema Cuffaro” come “un meccanismo di potere che, secondo le accuse, avrebbe interferito indebitamente con le istituzioni pubbliche”.
“Il Consiglio comunale – aggiungono – sarà presto chiamato a deliberare su atti strategici per la città, come l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, e dovrà farlo in un contesto di assoluta trasparenza e credibilità”.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Biancavilla, due ragazzi denunciati dai Carabinieri per un manganello artigianale di 53 centimetri

Redazione 11 Novembre 2025 - 11:49

Intervista Schifani a Mario Barresi su La Sicilia: “Atto dovuto e irrinunciabile per la trasparenza del governo regionale”

Redazione 11 Novembre 2025 - 07:24

Schifani revoca gli assessori della Dc dopo l’inchiesta di Palermo: “Scelta per tutelare la credibilità delle istituzioni”

L.P 10 Novembre 2025 - 22:37

Schifani esclude la Nuova Dc dal governo regionale: “Trasparenza e legalità prima di tutto”

Redazione 10 Novembre 2025 - 17:02

Sanità Sicilia, via al sistema informativo centralizzato per ospedali e Asp

Redazione 10 Novembre 2025 - 11:00
Brutta notizia per gli italiani

Patrimoniale, cos’è e perché divide ancora la politica italiana

Redazione 10 Novembre 2025 - 10:46

Ultimissime

Schifani-Urso, vertenze Telecontact e Cargill e fondi per STMicroelectronics

Redazione 11 Novembre 2025 - 21:59

Inchiesta sugli appalti in Sicilia, la Rup dell’Asp ammette pressioni

Redazione 11 Novembre 2025 - 21:55

Ponte economico Sicilia-Kirghizistan, accordo con tasse zero per sette anni

Redazione 11 Novembre 2025 - 14:26

Catania, uomo arrestato per stalking: minacce e violenze contro l’ex fidanzata a Librino

Redazione 11 Novembre 2025 - 11:55

Biancavilla, due ragazzi denunciati dai Carabinieri per un manganello artigianale di 53 centimetri

Redazione 11 Novembre 2025 - 11:49