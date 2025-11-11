Biancavilla, due ragazzi denunciati dai Carabinieri per un manganello artigianale di 53 centimetri

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato due minorenni per porto di oggetti atti a offendere. Sequestrato un manganello artigianale di oltre mezzo metro, costruito con catene e metallo.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con particolare attenzione ai comportamenti a rischio tra giovani e giovanissimi, in linea con le direttive del superiore Comando.

Nel corso di un servizio di pattugliamento serale nel centro di Biancavilla, i militari hanno notato un’auto che si aggirava più volte tra le vie principali, in zone abitualmente frequentate da gruppi di ragazzi. Il comportamento sospetto ha spinto i Carabinieri a fermare il veicolo e a identificare gli occupanti, risultati essere due minorenni del posto.

Durante la perquisizione, i giovani si sono mostrati visibilmente nervosi. Sotto il sedile del conducente i militari hanno rinvenuto un manganello artigianale lungo circa 53 centimetri, realizzato con una catena avvolta da nastro isolante e rinforzata all’estremità con viti, rondelle e dadi metallici per aumentarne la pericolosità.

Alla richiesta di spiegazioni, il conducente ha fornito una giustificazione vaga, che non ha convinto gli investigatori. L’oggetto è stato immediatamente sequestrato e i due ragazzi sono stati accompagnati in caserma per le formalità di rito. Dopo la denuncia, sono stati affidati ai rispettivi genitori.

L’operazione rientra nell’attività di vigilanza capillare svolta dalla Compagnia Carabinieri di Paternò e dalla Stazione di Biancavilla, impegnate a prevenire episodi di violenza giovanile e a garantire una maggiore percezione di sicurezza nella comunità locale.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.