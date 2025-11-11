Catania, uomo arrestato per stalking: minacce e violenze contro l’ex fidanzata a Librino

Un trentenne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. L’uomo avrebbe minacciato e seguito la donna fino alla sua abitazione nel quartiere Librino.

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 30 anni con l’accusa di atti persecutori, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva. Il provvedimento è scattato dopo una serie di episodi di molestie e minacce ai danni della ex compagna, culminati in una notte di paura nel quartiere Librino.

L’uomo, già conosciuto per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti e al porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, si sarebbe presentato davanti all’abitazione dell’ex fidanzata pretendendo di entrare. Dopo aver suonato insistentemente al campanello e aver urlato contro la donna, avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni la porta di casa nel tentativo di forzarla, minacciando di farle del male.

Terrorizzata, la donna ha chiesto aiuto alla Polizia, descrivendo in tempo reale quanto stava accadendo. La Sala Operativa della Questura di Catania ha inviato sul posto una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Quando gli agenti sono arrivati, l’uomo si era già dileguato. Ma poche ore dopo, in piena notte, è tornato davanti alla stessa abitazione, ricominciando a insultare e minacciare l’ex compagna.

La donna ha nuovamente contattato la Polizia, che è intervenuta subito. Gli agenti della Squadra Volanti lo hanno individuato e bloccato prima che riuscisse a scardinare la porta d’ingresso. Dopo aver messo in sicurezza la vittima, gli agenti l’hanno ascoltata, ricostruendo un quadro di persecuzioni continue e crescenti nel tempo.

La donna ha raccontato di vivere un vero e proprio incubo dalla fine della relazione. Il 30enne, non accettando la separazione, sarebbe diventato sempre più aggressivo e ossessivo, appostandosi per ore sotto casa, seguendola nei suoi spostamenti e controllando ogni suo gesto. Diversi residenti dello stabile hanno confermato le sue abitudini persecutorie. La vittima, in preda a un costante stato di ansia, ha riferito di aver modificato la propria routine quotidiana per evitare incontri con l’ex compagno.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

