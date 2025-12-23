Multipiano AMTS, la gara rallenta: manca ancora l’aggiudicazione

La procedura per affidare il progetto di fattibilità del parcheggio multipiano AMTS di via Luigi Sturzo non ha ancora un esito ufficiale: dopo la valutazione tecnica di inizio dicembre, mancano comunicazioni e verbali pubblici sull’apertura delle offerte economiche.

La gara, avviata nei mesi scorsi, riguarda l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova area di sosta dell’Azienda metropolitana trasporti e sosta di Catania. L’importo complessivo è pari a 373.427,22 euro, con una quota soggetta a ribasso del 35% (circa 130.699,53 euro).

L’intervento è destinato a sostituire l’attuale parcheggio a raso da circa 70 stalli con una struttura multipiano capace di ospitare fino a 500 auto, distribuite su sei livelli (uno interrato, uno seminterrato, uno a piano terra e tre fuori terra, con l’ultimo a cielo aperto).

Alla scadenza del bando sono arrivate 12 offerte. Nel corso dell’istruttoria, alcune proposte sono state sottoposte a soccorso istruttorio per chiarimenti, mentre un operatore è stato escluso per carenze nei requisiti. Il 2 dicembre è stata resa nota la valutazione delle offerte tecniche e avrebbe dovuto seguire l’apertura delle buste economiche. A distanza di settimane, però, non risultano informazioni ufficiali sugli esiti successivi.

Le linee progettuali indicano una realizzazione in acciaio e struttura mista acciaio-calcestruzzo armato, con pilastri a ingombro ridotto e con particolare attenzione all’impatto architettonico. Il rivestimento delle facciate è lasciato alla proposta dei progettisti, con l’indicazione di privilegiare soluzioni che richiamino un effetto di trasparenza e una cura dei dettagli dell’involucro.

Dopo l’aggiudicazione, i professionisti avranno 30 giorni per completare la progettazione. In seguito si aprirà la fase operativa dei lavori, per i quali sono previsti oltre 6 milioni di euro di fondi Fsc 2021-2027 (Sviluppo e coesione).