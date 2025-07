Arrestato un 19enne di Biancavilla: sul tetto di casa quattordici piante di marijuana

Un servizio di perlustrazione del territorio condotto dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano ha portato all’arresto in flagranza di un 19enne di Biancavilla, sorpreso a coltivare quattordici piante di marijuana sul terrazzo del proprio appartamento. Gli agenti, impegnati in controlli mirati a contrastare lo spaccio tra i più giovani, hanno notato dall’esterno i vasi allineati sulla copertura di un palazzo nei pressi della circonvallazione, in un quartiere densamente abitato.

Per verificare la natura delle coltivazioni, la pattuglia si è presentata al portone e ha ottenuto l’accesso all’abitazione, dove ad aprire è stata la madre del giovane. Nella terrazza, gli operatori hanno rinvenuto i quattordici vasi contenenti piante in stato avanzato di crescita, insieme a terriccio, fertilizzante e strumenti da giardinaggio, chiaro indizio di una coltivazione domestica curata nei minimi dettagli.

Durante la perquisizione è stata estesa la ricerca anche agli altri locali e, nella stanza da letto del 19enne, sono stati trovati 2,8 grammi di marijuana in una boccia di vetro, 14 grammi di semi di cannabis, un bilancino di precisione e 450 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Quattro ulteriori contenitori vuoti, ma ancora intrisi di residui di sostanza, hanno confermato l’operatività del giovane, già noto alle forze dell’ordine.

Il narcotest ha confermato la natura della sostanza e il ragazzo, presente durante l’irruzione, ha ammesso ogni addebito, sostenendo che la famiglia fosse all’oscuro. Dopo gli accertamenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 19enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, che ha poi convalidato l’arresto. La polizia prosegue nei controlli per fronteggiare il fenomeno del narcotraffico sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle coltivazioni domestiche.