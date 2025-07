Controlli interforze, weekend sicuro nella movida di Catania

Anche questo fine settimana la Questura di Catania ha mobilitato un dispositivo interforze, disposto con ordinanza del Questore, per garantire il regolare svolgimento della movida in centro storico e sul lungomare. Coordinati da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, i controlli hanno visto impegnati agenti della Questura, equipaggi della Guardia di Finanza, pattuglie della Polizia Locale e reparti dell’Esercito Italiano nell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto della Polizia Scientifica.

L’obiettivo è prevenire comportamenti illeciti che possano compromettere l’ordine pubblico e la sicurezza percepita, vigilando sui locali e sulle aree ricreative più frequentate da cittadini e turisti, soprattutto giovani. Piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via Etnea e piazza Università, così come piazza Europa, piazza Nettuno e via del Rotolo sul lungomare, sono stati presidiati fino a tarda notte.

Nel corso delle attività, le pattuglie hanno identificato 320 persone – 73 delle quali con precedenti penali – e controllato 158 veicoli. Sul fronte della circolazione stradale sono state contestate 12 infrazioni: quattro per mancanza di assicurazione, cinque per guida di ciclomotori senza casco e tre per omissione di revisione. Quattro mezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, cinque a fermo e tre sospesi dalla circolazione; le sanzioni hanno superato i 5.000 euro complessivi.

Le volanti hanno inoltre eseguito controlli a gruppi di giovani per prevenire uso di sostanze alcoliche e droghe. In via Etnea un 21enne è risultato in possesso di 1,60 grammi di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Un 27enne di Belpasso e un 22enne di Mascalucia, entrambi destinatari di foglio di via obbligatorio, sono stati denunciati per inottemperanza al provvedimento.

Particolare attenzione è stata dedicata ai parcheggiatori abusivi: sette sono stati sanzionati tra centro storico e lungomare, con multe e sequestro delle somme illecitamente riscosse (circa 95 euro). Quattro di loro sono stati denunciati per violazione del Daspo Urbano e un’altra donna, sorpresa a chiedere denaro a Paternò, ha ricevuto un ordine di allontanamento.

Le segnalazioni dei cittadini, trasmesse tramite l’app “YouPol” con foto e messaggi, hanno consentito interventi rapidi in diversi punti critici. Nel centro storico le volanti hanno sventato anche un tentativo di furto su auto in sosta in via Sangiuliano, fermando il responsabile in flagranza.

Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno controllato 102 persone e 46 veicoli tra Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e Largo Rosolino Pilo, elevando 23 multe per violazioni al Codice della Strada (per un totale di 28.000 euro di sanzioni e 86 punti decurtati). Sono stati sequestrati o fermati 17 mezzi e denunciati due parcheggiatori abusivi recidivi per inosservanza del Daspo Urbano.

Particolare rilievo ha avuto il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti: 14 conducenti sono stati sottoposti al test dell’etilometro, con un 26enne risultato positivo oltre il limite consentito (tasso 0,71 mg/l), per il quale è scattata la sospensione della patente per tre mesi e la decurtazione di 10 punti. Un automobilista è stato anche sottoposto al drug-test, risultato negativo.

Fra centro storico e lungomare non si sono registrati disordini né ingerenze a carico di minorenni. L’azione sinergica di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito ha garantito una movida più sicura, contrastando comportamenti pericolosi alla guida, spaccio di stupefacenti, tentativi di furto e abusi sul demanio. L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi fine settimana, confermando l’impegno costante delle forze di polizia a tutela dei residenti e dei visitatori di Catania.