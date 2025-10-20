X Factor 2025, due artiste catanesi ai Live Show: Delia e Roberta conquistano i giudici

La Sicilia protagonista al talent di Sky: Delia Buglisi di Paternò e Roberta Scandurra di Trecastagni accedono ai Live con due stili opposti ma ugualmente travolgenti.

CATANIA – La Sicilia, e in particolare la provincia di Catania, si prepara a tifare per due giovani artiste che hanno conquistato un posto nei Live Show di X Factor 2025. Delia Buglisi e Roberta Scandurra hanno superato con personalità e grinta la selezione della fase più ambita del talent di Sky, dimostrando di avere un carisma scenico e vocale capace di travolgere pubblico e giudici.

Diverse per stile e sensibilità, le due cantautrici catanesi rappresentano due anime della musica isolana. Delia Buglisi, 26 anni, di Paternò, porta sul palco il suono autentico della Sicilia. Con un background da cantautrice folk, spesso canta in dialetto e trasforma la tradizione in un linguaggio moderno e potente. Diplomata al Conservatorio, unisce formazione accademica e istinto creativo in un mix unico. La sua esibizione alla fase delle Last Call – un medley tra “L’amour est un oiseau rebelle” di Bizet e “Carmen” di Stromae, arricchito da versi in dialetto – ha stregato il giudice Jake La Furia, che le ha consegnato l’ambito X Pass e un posto nella sua squadra.

Dall’altro lato c’è Roberta Scandurra, 19 anni, di Trecastagni, una giovane promessa del pop-punk italiano. Autentica e ribelle, Roberta incarna lo spirito libero della sua generazione. I suoi brani, spesso autobiografici, mescolano energia e introspezione. Già vincitrice del Tour Music Fest come “Artist of the Year 2022”, ha conquistato pubblico e giudici con una potente versione di “Heads Will Roll” dei Yeah Yeah Yeahs, guadagnandosi un posto nei Live nella squadra di Paola Iezzi.

Due mondi diversi, due voci opposte, ma la stessa capacità di emozionare. Delia e Roberta rappresentano la nuova scena musicale siciliana, fatta di contaminazioni, autenticità e voglia di affermarsi oltre i confini dell’isola. La loro presenza a X Factor è anche un simbolo: la dimostrazione che la Sicilia sa esprimere talento, coraggio e identità.

Ora per loro inizia la sfida più importante: i Live Show di X Factor 2025, al via giovedì prossimo alle 21.15 su Sky e Now. L’isola si prepara a sostenere le sue voci migliori in una stagione che promette scintille e musica allo stato puro. Come scrive l’autore Simone Russo, “che lo spettacolo abbia inizio”.