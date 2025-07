Catania: 20enne ai domiciliari per spaccio trasferito in carcere

Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel territorio del quartiere Nesima, con particolare attenzione alle zone di San Giovanni Galermo e San Pio X. L’operazione, coordinata dal Commissariato di Nesima, ha visto il concorso degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e delle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. I controlli hanno mirato soprattutto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più frequentate dai giovani e al monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive. A seguito di un’ispezione domiciliare, gli agenti hanno arrestato un ventenne catanese che, pur essendo ai domiciliari per spaccio, è stato trovato nuovamente in possesso di stupefacenti. Terminati gli accertamenti, l’autorità giudiziaria ha disposto il suo trasferimento in carcere.

