Sinergia istituzionale e fiducia: il Prefetto Signoriello in visita alla Questura di Catania

Ieri mattina il Prefetto di Catania, Dott. Pietro Signoriello, ha fatto il suo primo sopralluogo in Questura, accogliendo l’invito del Questore, Dott. Giuseppe Bellassai, per incontrare Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno. A poche settimane dall’insediamento, il Prefetto ha voluto ringraziare personalmente le donne e gli uomini in divisa per l’impegno quotidiano volto a garantire la legalità sul territorio.

Nel corso di un dialogo aperto e partecipato, Signoriello ha ribadito di considerarsi parte di un’unica squadra, in cui collaborazione tra forze di Polizia e Amministrazione Civile si traduce in un presidio efficace a tutela del cittadino. Ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il legame di fiducia con la comunità, basato su umiltà, ascolto e attenzione alle esigenze di chi vive la città.

Il Questore Bellassai ha espresso gratitudine per la visita del Prefetto, evidenziando come la vicinanza istituzionale rafforzi lo spirito di cooperazione tra Prefettura e Questura. Ha poi ricordato che il contributo dei cittadini è essenziale per il successo delle attività di prevenzione e controllo, perché solo un’azione condivisa tra istituzioni e società civile può produrre risultati tangibili e duraturi in favore della collettività.