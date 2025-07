Rinnovo patente, in Sicilia nuovo rincaro: scatta la tassa unica isolana | È l’unica regione a pagarla in tutta Italia

Cambiano i costi per il rinnovo per la patente, resta obbligatoria la visita medica obbligatoria per rilascio e rinnovo patente

Per ottenere o rinnovare la patente di guida è indispensabile sottoporsi a visita medica. Questo passaggio è necessario sia per chi richiede una nuova patente, sia per chi deve rinnovarla prossimamente. La visita ha lo scopo di verificare l’idoneità alla guida e, in caso di esito positivo, viene rilasciato un certificato medico legale. In presenza di patologie particolari, come il diabete o le cardiopatie, è fondamentale contattare anticipatamente il servizio medico prima di effettuare i versamenti richiesti.

Per chi deve conseguire la patente di categoria A, B o per ciclomotori, è necessario presentare alcuni documenti obbligatori. Tra questi figurano il certificato anamnestico del medico curante, una fototessera recente senza occhiali, la carta di identità e il codice fiscale. A Messina è inoltre richiesto il pagamento di un’imposta di bollo e un versamento sul conto dell’A.S.P., da effettuare secondo le modalità indicate nel bando. Anche per operazioni come la conversione o il declassamento della patente, occorre seguire la stessa procedura.

Per il rilascio delle patenti di categoria superiore, come C, D, E e K, la procedura si arricchisce di alcuni adempimenti economici aggiuntivi. In particolare, il contributo da versare all’A.S.P. aumenta rispetto alle patenti ordinarie, riflettendo la complessità e la responsabilità della guida di veicoli professionali. Anche in questo caso è necessaria la certificazione del medico curante e il rispetto dei requisiti documentali richiesti.

Il rinnovo delle patenti A e B prevede una procedura ben definita, che include la visita medica, il pagamento di tre quote distinte e la presentazione della documentazione. Il rinnovo deve essere effettuato nei tempi stabiliti dalla normativa, e richiede l’esibizione della patente originale, insieme alla sua fotocopia. Anche in questo caso è necessaria una fototessera, il codice fiscale e un documento di identità in corso di validità.

Iter per il rinnovo delle patenti C, D, E e K

Per le patenti di categoria superiore, anche il rinnovo comporta costi e documenti specifici. Le somme da versare sono più elevate, ma le modalità restano analoghe a quelle delle patenti ordinarie. I costi fissi sono: 16 euro per la marca da bollo, 10,20 euro per i diritti della Motorizzazione e 6,80 euro per la spedizione della patente. Solo a Messina esiste un’ulteriore tassa di 25€. I conducenti professionali, spesso soggetti a controlli più rigorosi, devono rispettare attentamente i tempi di rinnovo per continuare a esercitare legalmente la propria attività.

Anche il rilascio e il rinnovo della patente nautica richiedono una serie di adempimenti. I documenti necessari includono una fototessera, il codice fiscale, un documento di identità e, in caso di rinnovo, la patente nautica originale. È previsto un versamento sul conto dell’A.S.P. e il pagamento dell’imposta di bollo. Il procedimento segue criteri simili a quelli delle patenti di guida, ma si applica al settore della navigazione da diporto.

Utilizzo della piattaforma PagoPA

Per semplificare i pagamenti, i cittadini possono utilizzare il Portale dell’Automobilista. Il servizio online consente di effettuare i versamenti richiesti tramite PagoPA, sia per il conseguimento sia per il rinnovo della patente. È necessario accedere con credenziali SPID o CIE. Una volta entrati, si selezionano le voci corrispondenti alla propria pratica, come l’esame di conseguimento o il rinnovo, e si completano i pagamenti in modo tracciabile e sicuro.

La digitalizzazione dei processi legati alle patenti, tramite piattaforme come PagoPA, rappresenta un passo avanti verso una pubblica amministrazione più efficiente. Permette ai cittadini di gestire in autonomia pratiche che un tempo richiedevano code e appuntamenti. Con pochi click è oggi possibile assolvere agli obblighi burocratici, ricevere le ricevute in tempo reale e presentarsi agli appuntamenti già in regola con i versamenti dovuti.