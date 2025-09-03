Mascalucia, stretta contro l’abbandono dei rifiuti

Prosegue senza sosta l’azione del Comune di Mascalucia per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. Il sistema di videosorveglianza installato nei punti considerati più a rischio ha infatti permesso di individuare due cittadini, provenienti da Misterbianco e da Gravina di Catania, sorpresi a conferire rifiuti in modo abusivo in via Aldo Moro, nei pressi della rotatoria. Gli autori dell’illecito sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica. La normativa vigente prevede per tali comportamenti sanzioni pesanti: da 1.500 a 18.000 euro di multa e la sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi.

L’Amministrazione comunale rinnova l’appello al rispetto delle regole sul corretto smaltimento dei rifiuti e annuncia che i controlli continueranno in maniera capillare su tutto il territorio, con l’obiettivo di garantire decoro urbano e scoraggiare atteggiamenti incivili. “Il conferimento illecito di rifiuti incide sull’ambiente e anche sul costo della tari. Non abbasseremo la guardia e continueremo con fermezza a contrastare questa condotta illecita dando seguito al percorso intrapreso con l’assessore Mario Marino e la polizia locale”, sottolinea il sindaco Vincenzo Magra.

“Continueremo a monitorare i punti sensibili con le telecamere. Invito inoltre i cittadini a produrre al nostro comando foto e video di violazioni, come previsto dalla normativa, in modo da sanzionare puntualmente i trasgressori”, aggiunge il comandante della Polizia locale, Magg. Orazio Giovanni Vecchio.