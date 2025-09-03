Catania, auto in fiamme nei garage di una palazzina: due anziane disabili salvate da carabinieri, vigilante e vigile del fuoco fuori servizio

Paura a Catania per un incendio divampato nell’autorimessa di un condominio: due donne anziane e con disabilità sono state tratte in salvo grazie al sangue freddo di due carabinieri in servizio al vicino Tribunale per i minorenni, di una guardia giurata e di un vigile del fuoco libero dal servizio. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 quando una 67enne, rientrando con l’auto, ha visto uscire fumo dai diffusori dell’aria condizionata; nel giro di pochi istanti l’abitacolo ha preso fuoco. La donna ha chiamato il 112 mentre alcuni residenti forzavano il cancello carrabile per farla uscire in sicurezza sulla strada.

Allertati dal vigile del fuoco, i due militari del Reparto Servizi Magistratura e la guardia giurata si sono precipitati nel garage, venendo informati che in due appartamenti del palazzo abitavano due anziane su sedia a rotelle impossibilitate a evacuare. Nonostante il fumo denso che saliva dalla rimessa, hanno raggiunto i piani indicati, prelevato di peso le due donne dalle carrozzine e le hanno portate in strada, dove nel frattempo erano arrivati i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, ai quali le anziane sono state affidate.

Anche i due carabinieri, la guardia giurata e il vigile del fuoco sono stati assistiti in ambulanza per i sintomi da inalazione di fumi. Le squadre dei pompieri hanno quindi domato il rogo, partito dall’auto — completamente distrutta — per cause in corso di accertamento, mentre il personale del Pronto Intervento Enel è intervenuto a titolo precauzionale. L’autorimessa ha riportato gravi danni dovuti ai prodotti della combustione; illesa la proprietaria della vettura.

L’episodio, sottolinea l’Arma, conferma la funzione dei carabinieri oltre la prevenzione e la repressione dei reati: vicinanza alla popolazione e prontezza nell’emergenza, dove rapidità e coraggio diventano decisivi per salvare vite e beni