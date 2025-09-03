Ramacca, nuova intimidazione: incendiata l’auto del comandante della polizia locale

A Ramacca, è stata data alle fiamme l’auto del comandante della Polizia locale, Orazio Fraccavento. L’episodio, avvenuto a distanza di appena otto mesi da un analogo atto incendiario, rappresenta il secondo grave gesto intimidatorio ai suoi danni. «Quello che è avvenuto questa notte a Ramacca è un vero e proprio atto intimidatorio che si ripete per la seconda volta in meno di un anno – denunciano in una nota Giuseppe Lanzafame, consigliere comunale e responsabile Lega per gli Enti locali della provincia di Catania, insieme ai colleghi consiglieri Fabio Cusumano ed Enza Bertuccio –. È stata incendiata l’auto del comandante della polizia locale Orazio Fraccavento per la seconda volta a distanza di 8 mesi, già in precedenza vittima di altri atti intimidatori come quello del taglio delle gomme. Come Lega e come consiglieri comunali, condanniamo il fatto grave e vile, esprimendo solidarietà alla vittima e al corpo della Polizia Municipale, ponendo il tema della sicurezza nel paese di Ramacca all’attenzione del Prefetto. Serve riaffermare il concetto di legalità e senso civico».

Un episodio che arriva in un contesto già difficile per la comunità ramacchese, segnata da anni da criticità sociali e da una sequenza di fatti di cronaca. La circostanza appare ancora più significativa perché si è verificata poche ore dopo una partecipata fiaccolata sulla sicurezza stradale, organizzata in ricordo dei giovani del luogo morti in incidenti.

«Tale atto, consumato in questo specifico momento, lo consideriamo una mancanza di rispetto anche nei confronti delle famiglie che hanno vissuto la serata in ricordo dei propri cari e di tutta la comunità locale», concludono i consiglieri.