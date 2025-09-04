Paternò, si costituisce il giovane che ha sparato: “Ho agito per difendermi”

Accompagnato dal suo avvocato Antonio Giuffrida, si è presentato nella caserma dei Carabinieri di Paternò il giovane che, nella notte tra venerdì e sabato, ha sparato contro un ventenne paternese. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Sicilia. Il ragazzo ha ricostruito la sua versione dei fatti: non un’aggressione pianificata, ma un disperato tentativo di difesa durante un pestaggio. Secondo il racconto, quella notte in piazza Spirito Santo era scoppiata una lite con altri ragazzi, degenerata rapidamente. Colpito e accerchiato, avrebbe reagito sottraendo una pistola a uno degli aggressori e, nel tentativo di divincolarsi, avrebbe esploso diversi colpi. Almeno quattro i proiettili partiti dall’arma, uno dei quali ha raggiunto un ventenne all’addome. La vittima, trasportata in condizioni critiche al Policlinico di Palermo, si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

Dopo la sparatoria, il giovane si è dato alla fuga. Prima di allontanarsi, avrebbe gettato via la pistola, mai recuperata fino a questo momento. La decisione di costituirsi è arrivata solo successivamente, quando ha scelto di consegnarsi alle forze dell’ordine. Il magistrato del Tribunale di Catania, dopo aver ascoltato le prime testimonianze, ha deciso di non applicare misure cautelari, mantenendo il giovane in stato di libertà. Un elemento ritenuto determinante è il fatto che l’arma sia stata sottratta durante il pestaggio e che la vittima e il presunto aggressore si conoscessero già.

Le indagini restano comunque aperte. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’accaduto. In città, intanto, si parla con insistenza di possibili vendette legate a questo episodio e ad altri fatti di violenza che hanno segnato la cronaca locale nelle ultime settimane. Gli inquirenti dovranno accertare i ruoli di tutti i partecipanti alla rissa e stabilire se vi siano state responsabilità condivise. Resta la gravità di un episodio che ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza e del degrado sociale nei quartieri popolari della città.