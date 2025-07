Confermato Schifani, 220.000 a fondo perduto: il nuovo bonus per i siciliani | Se hai uno di questi progetti te li danno subito

Open Innovation Sicilia in arrivo 9,5 milioni per il futuro delle imprese locali: un’opportunità concreta per i giovani siciliani

Con una dotazione finanziaria complessiva di 9,5 milioni di euro, la Regione Siciliana lancia il Bando Open Innovation Sicilia 2025, uno strumento strategico volto a rafforzare l’ecosistema imprenditoriale isolano. L’iniziativa è indirizzata a micro, piccole e medie imprese, ma anche a team di aspiranti imprenditori e start-up, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e favorire la crescita di nuove realtà imprenditoriali. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole investire in tecnologia e ricerca, accedendo a contributi a fondo perduto fino a 220.000 euro.

Il bando si rivolge specificamente a imprese costituite da meno di cinque anni, team ancora non formalmente costituiti e start-up che completino un percorso di accelerazione. Questo approccio punta a dare impulso all’imprenditoria giovanile e femminile, incentivando modelli di business innovativi e sostenibili. Le risorse potranno essere impiegate per programmi di incubazione, accelerazione, sviluppo di nuovi prodotti e servizi, o per potenziare infrastrutture e reti locali già esistenti.

Il meccanismo di finanziamento prevede una copertura parziale o totale dei costi a seconda del soggetto proponente e della natura dell’intervento. I Poli di innovazione, che gestiscono programmi certificati, possono ottenere contributi fino al 50% dei costi ammissibili, mentre le imprese partecipanti possono accedere a un rimborso integrale delle spese sostenute per consulenze e supporto tecnico, purché portino a termine il percorso previsto. Le start-up che completano con successo il programma di accelerazione potranno inoltre ricevere un ulteriore incentivo fino a 50.000 euro.

Le candidature saranno aperte a partire dalle ore 12:00 del 2 settembre 2025 e dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2025. Tutta la procedura si svolgerà online, attraverso una piattaforma telematica dedicata, il cui link sarà comunicato tramite i canali istituzionali della Regione. Per accedere sarà necessario disporre di SPID, firma digitale e PEC, strumenti ormai indispensabili per partecipare ai bandi pubblici e che garantiscono la sicurezza dell’identificazione del soggetto richiedente.

Cosa bisogna preparare per partecipare

Al momento della presentazione, i soggetti proponenti dovranno allegare una proposta progettuale dettagliata, una domanda di agevolazione completa e tutta la documentazione richiesta dal bando. La selezione delle proposte avverrà sulla base di una graduatoria che valuterà, tra gli altri criteri, la coerenza con le priorità regionali e il potenziale impatto dell’iniziativa proposta. Tutti i moduli e gli allegati da compilare sono disponibili all’interno del testo ufficiale del bando, scaricabile in formato PDF.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia strategia regionale volta a stimolare la cultura dell’innovazione e a trattenere sul territorio i talenti locali, troppo spesso costretti a emigrare in cerca di opportunità. Il Bando Open Innovation Sicilia mira anche a consolidare il ruolo dei Poli di innovazione e a favorire una sinergia più stretta tra mondo produttivo, ricerca e pubblica amministrazione. La Regione scommette così su un modello di sviluppo basato sulla competitività e sulla sostenibilità.

Informazione e aggiornamenti costanti per i partecipanti

Per accompagnare i potenziali beneficiari lungo l’intero iter, la Regione mette a disposizione strumenti informativi come newsletter, canali social dedicati e community su Telegram e Whatsapp. Appena la piattaforma per la presentazione delle domande sarà attiva, verrà fornita una guida dettagliata per la compilazione. Inoltre, i candidati potranno ricevere aggiornamenti sulle FAQ, sulle scadenze intermedie e su eventuali modifiche al bando.

Il Bando Open Innovation Sicilia 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera contribuire attivamente alla crescita economica e sociale della Sicilia attraverso l’innovazione. Incentivando le nuove idee imprenditoriali e fornendo un sostegno concreto alle imprese emergenti, la Regione investe sul proprio futuro, puntando su un’economia dinamica, moderna e capace di competere a livello nazionale ed europeo.