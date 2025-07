INTERNET GRATIS: ufficiale dal 18 luglio, ecco la lista degli smartphone | Straccia il contratto col tuo operatore

Starlink e T-Mobil,: nasce l’internet satellitare gratuito sui cellulari: i primi servizi disponibili con la rete satellitare

A partire dal 18 luglio 2025, alcuni modelli di smartphone di diverse marche potranno connettersi automaticamente a Internet tramite la rete satellitare Starlink, anche in totale assenza di segnale terrestre. Grazie alla collaborazione tra SpaceX e T-Mobile, la tecnologia punta a garantire una copertura capillare e continua, rivoluzionando l’accesso al web in aree isolate o difficilmente raggiungibili dalle reti mobili tradizionali. È un passo storico che promette di ridurre il divario digitale e aumentare la sicurezza nelle comunicazioni di emergenza.

In questa fase iniziale, la connettività sarà limitata ai servizi essenziali. Gli utenti potranno inviare e ricevere messaggi di testo, effettuare chiamate ai numeri di emergenza e condividere la propria posizione in tempo reale. Queste funzionalità, già sufficienti per garantire la sicurezza di base, rappresentano solo l’inizio. SpaceX prevede infatti che in futuro saranno attivati anche i dati mobili e altri servizi più complessi, ampliando così le possibilità d’uso della rete satellitare per tutti gli utenti mobili.

L’elenco dei telefoni compatibili comprende dispositivi recenti e di fascia alta di marchi come Samsung, Apple, Motorola e Google. Tra i modelli Samsung figurano le serie Galaxy A, S e Z, inclusi i pieghevoli. Apple è presente con gli iPhone dalle serie 14 fino alla 16, mentre Motorola e Google offrono compatibilità su selezionati modelli di nuova generazione. Anche T-Mobile propone terminali come il REVL 7 5G. Questa scelta strategica riflette l’obiettivo di testare e ottimizzare il servizio su device performanti e tecnologicamente predisposti.

La connessione alla rete Starlink avviene in modo del tutto automatico. Quando uno smartphone compatibile perde il segnale della rete tradizionale, il sistema rileva l’assenza di copertura e attiva la connettività satellitare. L’utente riceve una notifica che segnala l’attivazione del servizio satellitare, senza la necessità di configurazioni manuali. Questa semplicità d’uso è pensata per assicurare continuità nella comunicazione, soprattutto in situazioni di emergenza o in luoghi impervi dove ogni secondo può essere decisivo.

Una rete che abbatte le barriere geografiche

La copertura globale offerta dalla rete satellitare Starlink rappresenta una svolta soprattutto per le comunità rurali, montane o insulari, storicamente escluse dall’accesso stabile a Internet. Il sistema mira a garantire una connessione costante anche in regioni dove le infrastrutture terrestri sono assenti o inadeguate. Questo servizio, nato per scopi di emergenza e sicurezza, potrà gradualmente diventare uno standard complementare alla rete mobile, riducendo le disuguaglianze nell’accesso alla rete.

L’integrazione del sistema satellitare con gli smartphone potrà risultare cruciale in situazioni di crisi, come terremoti, incendi o blackout prolungati. La possibilità di comunicare anche in assenza di segnale terrestre migliorerà sensibilmente la capacità di risposta delle autorità e la sicurezza personale. La tecnologia potrà rivelarsi un alleato strategico per soccorritori, protezione civile e operatori sanitari in prima linea.

Starlink Mini: internet portatile per ogni esigenza

Parallelamente al servizio per smartphone, SpaceX ha lanciato Starlink Mini, una versione compatta e portatile del classico dispositivo Starlink. Ideato per offrire connessione in mobilità, il Mini è perfetto per viaggiatori, professionisti in trasferta o utenti in aree isolate. Grazie al suo design pratico e all’installazione rapida, il dispositivo può essere utilizzato senza tecnici specializzati, offrendo prestazioni simili a quelle delle versioni standard ma con un costo più accessibile.

Con questa innovazione, Starlink e T-Mobile si pongono l’ambizioso obiettivo di estendere il diritto alla connettività a livello planetario. Il servizio rappresenta un nuovo paradigma nella comunicazione mobile e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per l’accesso a Internet. Se l’evoluzione tecnologica proseguirà secondo le previsioni, la rete satellitare diventerà una componente imprescindibile dell’infrastruttura digitale mondiale.