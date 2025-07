Settembre in concerto a Zafferana Etnea il 6 settembre

Il giovane cantautore napoletano Settembre, fresco vincitore della sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Vertebre”, sarà protagonista di un imperdibile live all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) il prossimo 6 settembre. L’evento rientra nel cartellone del Wave Summer Music 2025, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, e fa parte di Etna in Scena 2025, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Zafferana Etnea.

“Vertebre” – intenso e profondo ritratto della vulnerabilità emotiva dei ventenni («Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età / Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età») – ha convinto pubblico e critica all’Ariston, aggiudicandosi, oltre al primo posto tra le Nuove Proposte, il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. In aggiunta, il brano ha raccolto importanti riconoscimenti collaterali: il Premio Nuovo Imaie Enzo Jannacci, il Premio SIAE–Roma Videoclip Rivelazione e il premio RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL.

Il concerto di Zafferana Etnea offrirà l’occasione di ascoltare dal vivo i brani dell’EP d’esordio di Settembre, disponibile in digitale per Isola degli Artisti con distribuzione Ada Music. L’EP, intitolato anch’esso “Vertebre”, comprende otto tracce – quattro inedite – che raccontano, attraverso un mix di sonorità pop, elettronica e tradizione partenopea, le esperienze, le paure e le emozioni di chi sta vivendo i propri vent’anni.

Di recente il cantautore è stato celebrato anche a Napoli, ricevendo una targa dall’Amministrazione Comunale nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, consegnata dal sindaco Gaetano Manfredi. Un riconoscimento che testimonia l’attenzione del mondo culturale partenopeo nei confronti del suo talento emergente.

Biglietti e prevendite

I biglietti per lo show del 6 settembre saranno in vendita a partire da venerdì 18 luglio sulle piattaforme Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. Data la forte domanda, si consiglia di assicurarsi subito il posto per non perdere l’appuntamento con la rivelazione di Sanremo 2025.