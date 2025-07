“Progetta il Futuro di Catania: Call for Ideas per Capitale Italiana della Cultura 2028”

È ufficialmente aperta la Call for Ideas per sostenere la candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028: un’occasione aperta a istituzioni, associazioni, fondazioni, imprese culturali e creative, soggetti del Terzo Settore e a tutti i cittadini interessati. L’invito è rivolto a chiunque voglia contribuire con proposte progettuali che mettano al centro i temi di inclusività, innovazione, sostenibilità e rigenerazione urbana, elementi ritenuti fondamentali per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere uno sviluppo partecipato del territorio.

Le idee dovranno puntare innanzitutto al miglioramento dell’offerta culturale cittadina, favorendo la partecipazione di pubblici diversi, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie fragili. Allo stesso tempo, dovranno promuovere processi di rigenerazione sociale e urbana, orientati all’uso delle nuove tecnologie per coniugare innovazione e rispetto ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Gli organizzatori incoraggiano progetti di piccola scala — fino a 20.000 euro — ma anche proposte flagship, di valore superiore a 100.000 euro, capaci di diventare veri e propri catalizzatori di interesse e visibilità.

Per partecipare, è necessario scaricare la scheda allegata dal sito del Comune di Catania (disponibile all’indirizzo www.comune.catania.it/informazioni/news/cultura/2025/default.aspx?news=98242), compilarla in ogni sua parte e firmarla per accettazione del legale rappresentante dell’ente proponente. Il modulo, in formato PDF, va quindi inviato via e‑mail a catania2028@comune.catania.it, con oggetto “Idea progettuale – Catania capitale italiana della cultura 2028”, entro le ore 12:00 di martedì 28 luglio 2025.

Nell’ambito di questa fase consultiva, mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 15:00 si terrà al Palazzo della Cultura un incontro partecipativo dal titolo “Verso Catania 2028 – Idee, Visioni, Prospettive”. L’appuntamento, aperto a operatori culturali, associazioni, istituzioni, organizzazioni private e cittadini attivi nel settore, prevede cinque tavoli di lavoro trasversali dedicati all’individuazione dei filoni tematici del dossier di candidatura. Chi desidera partecipare è invitato a registrarsi entro lunedì 21 luglio 2025 alle ore 12:00 sulla piattaforma Eventbrite (link: tinyurl.com/incontro-catania2028).

Per ogni ulteriore informazione è attiva la casella di posta elettronica catania2028@comune.catania.it; qui sarà possibile ricevere chiarimenti sulle modalità di presentazione delle proposte e sugli aspetti organizzativi dell’incontro. Con questa Call for Ideas, il Comune di Catania rilancia la sfida di costruire un progetto culturale ambizioso e condiviso, capace di porre la città al centro del dibattito nazionale come Capitale Italiana della Cultura 2028.