Giuseppe Castiglione nominato capogruppo FI in Commissione Agricoltura

Giuseppe Castiglione è stato designato capogruppo di Forza Italia in Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, un incarico che accoglie «con orgoglio e senso di responsabilità». La nomina corona un percorso politico cominciato proprio tra i terrazzamenti lavici dell’Etna: qui, da amministratore locale, Castiglione s’impegnò fin dagli anni Novanta per tutelare il celebre Pistacchio di Bronte, conducendo la lunga battaglia che nel 2009 ne ottenne il riconoscimento DOP e proteggendo così i produttori dalle imitazioni internazionali.

La sua esperienza non si esaurisce in ambito regionale.

Dal 2004 al 2008 Castiglione è stato eurodeputato nei ranghi del Partito Popolare Europeo, membro effettivo della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Bruxelles, dove ha contribuito ai negoziati sull’allora futura riforma della PAC. L’Europa gli ha insegnato, racconta, «che il valore della terra non è solo economico, ma culturale e sociale», una lezione che ha continuato a portare avanti quando, tra il 2013 e il 2018, ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. In quella veste ha gestito dossier delicati come l’emergenza Xylella, i fondi di solidarietà per le calamità naturali e il lancio del Piano nazionale per l’agricoltura di precisione.

Ora, seduto nei banchi di Montecitorio, Castiglione prende le redini della Commissione in un momento importante. Con l’intera filiera, produzione in campo, trasformazione, logistica e distribuzione pari al 19 % del PIL nazionale, ogni scelta legislativa inciderà su milioni di posti di lavoro. La transizione ecologica, le tensioni sui mercati internazionali e i cambiamenti climatici impongono scelte rapide: dalla gestione dell’acqua alla revisione del Piano Strategico Nazionale della PAC, dal sostegno alle start up agri tech alla semplificazione delle pratiche che oggi soffocano le microaziende rurali. Il ringraziamento va al presidente dei deputati azzurri, Paolo Barelli, per la fiducia: «Continuerò a lavorare ogni giorno per rappresentare al meglio Forza Italia e il nostro Paese».