Coltellate in via Adone: 31enne grave, arrestato il presunto aggressore

Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito la scorsa notte in una lite a coltellate scoppiata in via Adone, nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania. Avvertiti da una telefonata al 112, i carabinieri sono intervenuti sul posto trovando la vittima riversa a terra, con profonde ferite al torace e alle gambe. Dopo aver fatto spazio tra la folla, hanno prestato le prime cure in attesa dell’ambulanza, che ha trasferito d’urgenza il ferito al Policlinico. Le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno consentito agli investigatori di individuare un 50enne di Librino, ritenuto responsabile dell’accoltellamento in seguito a dissidi condominiali. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione ha innescato la reazione dei familiari del 31enne, che hanno poi azzoppato l’assalitore. Rintracciato presso la sua abitazione, il 50enne è stato sorpreso dai militari ancora sul pianerottolo, visibilmente ferito: anche per lui è stata allertata un’ambulanza e, dopo le prime cure al pronto soccorso di San Marco, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Al termine degli accertamenti, il fermato è stato condotto al carcere di Catania Piazza Lanza.

Continue Reading