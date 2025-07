GIPSY KINGS: “Nací Gitano” – unica data italiana al Teatro Antico di Taormina

GIPSY KINGS in concerto al Teatro Antico di Taormina: l’unica data italiana del tour mondiale “Nací Gitano” sarà venerdì 8 agosto 2025 alle ore 21.00, in uno dei palcoscenici più affascinanti del Mediterraneo. Sul palco millenario del Teatro Antico, André Reyes e il suo ensemble familiare – tra figli, nipoti e cugini – daranno vita a uno show vibrante di rumba flamenca, con un repertorio che spazia dalle intramontabili “Djobi Djoba”, “Bamboléo” e “Baila Me” alle sorprendenti reinterpretazioni di “Hotel California” (resuscitata nel film Il grande Lebowski), “One Love” assieme a Ziggy Marley, “You’ve Got a Friend in Me” (colonna sonora di Toy Story 3) e un omaggio tutto italiano a Domenico Modugno con “Volare”. “Siamo pronti ad attraversare continenti, lingue e cuori,” racconta André Reyes, “dove vibra una chitarra gitana nasce una notte magica, e la festa viaggia con nosotros.” Premio Sacem 2012 e vincitore di un Latin Grammy, Reyes porta avanti da oltre trent’anni la tradizione dei Gipsy Kings, mescolando flamenco, pop e sonorità latine in un mix di energia e poesia che ha conquistato generazioni intere. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita affiliati: non perdere l’occasione di immergerti in una full immersion gitana che accende emozioni senza tempo.

