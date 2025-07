La Città Metropolitana candida sei progetti per riqualificare palestre e spazi sportivi nelle scuole superiori

«La Città Metropolitana di Catania continua a investire nella qualità dell’ambiente scolastico attraverso una fase di intensa progettazione, finalizzata a candidare proposte concrete nell’ambito delle opportunità offerte dai finanziamenti nazionali». Lo rende noto l’Ente, precisando che, in risposta a un bando ministeriale, sono stati presentati sei progetti di riqualificazione di palestre e spazi sportivi in altrettanti istituti superiori del territorio: l’“Enrico Fermi” di Catania, l’“Ettore Maiorana” di San Giovanni La Punta, gli istituti “Lucia Mangano” e “Gemmellaro” di Catania, la succursale dell’“Amari” di Linguaglossa e gli spazi esterni del “Ramacca‑Palagonia”.

Se finanziati, gli interventi restituiranno agli studenti strutture sicure, accessibili e adeguate alle esigenze educative contemporanee. «Questa fase di progettazione non è un semplice esercizio tecnico, ma un atto concreto di visione strategica», ha affermato il sindaco metropolitano Enrico Trantino. «Con questi progetti vogliamo un’edilizia scolastica all’altezza delle aspettative formative e sociali delle nuove generazioni». La progettazione è frutto del lavoro congiunto dell’ufficio tecnico diretto da Francesco Nicosia e dell’ufficio di pianificazione strategica e programmazione europea guidato da Lorenzo Mari, nato per rafforzare la capacità dell’Ente di intercettare fondi e trasformarli in opportunità reali per il territorio. Un approccio sinergico e proattivo che conferma la metodologia adottata nella definizione delle priorità di sviluppo infrastrutturale.