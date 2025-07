Denunciato 18enne catanese per il furto di una moto di grossa cilindrata

La Polizia di Stato ha denunciato un giovane catanese di 18 anni, ritenuto responsabile del furto di una motocicletta di grossa cilindrata, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. I poliziotti del Commissariato “Borgo–Ognina”, impegnati in un normale servizio di controllo lungo la Circonvallazione, hanno notato un motoveicolo sfrecciare a velocità elevata senza casco. Udito il rombo del motore e constatate le infrazioni al Codice della Strada (mancato uso del casco e superamento dei limiti di velocità), hanno intimato l’alt al conducente, riuscendo a fermarlo in sicurezza.

Durante l’identificazione, il 18enne ha ammesso di aver appena sottratto la moto parcheggiata nei pressi di uno stabilimento balneare. Illustrando il modus operandi, ha confessato di aver forzato sia il bloccasterzo sia il blocca disco per far partire il mezzo, sperando di non essere scoperto. Grazie al tempestivo intervento, i poliziotti hanno sventato il piano criminale e denunciato il giovane all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, hanno rintracciato il proprietario ignaro del furto e restituito la motocicletta, suscitando la profonda gratitudine del legittimo titolare.