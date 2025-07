Controlli straordinari a Ognina e Picanello: sequestri alimentari, sanzioni e droga rinvenuta

Tutela della sicurezza alimentare, contrasto all’abusivismo commerciale, prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, oltre al rispetto del Codice della Strada: questi gli obiettivi del servizio straordinario effettuato ieri sera nei quartieri di Ognina e Picanello dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato. Il collaudato dispositivo operativo, fondato sul lavoro sinergico tra forze dell’ordine e altri enti, continua a produrre risultati significativi in tutto il territorio provinciale.

L’attività, disposta con ordinanza del Questore di Catania, è stata diretta dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e ha coinvolto il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, le unità cinofile della Questura, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e la sezione “Annona” della Polizia Locale.

Nel mirino, in particolare, le autorizzazioni amministrative e il rispetto delle norme sulla vendita e somministrazione di alimenti in un food truck e in un chiosco. Sono emerse diverse irregolarità che hanno portato a sanzioni per complessivi 4.500 euro. Il Corpo Forestale ha sequestrato 55 kg di prodotti non tracciati (pesce, carne e preparati di carne) nella panineria itinerante, comminando 1.500 euro di multa. Dopo i controlli dei veterinari dell’Asp, 10 kg di pesce sono stati giudicati idonei al consumo e donati a una struttura di accoglienza. Al titolare è stata inoltre contestata una sanzione di 2.000 euro per la mancata esposizione della tabella degli ingredienti. La Polizia Locale ha poi accertato l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini, sedie, un tavolo da lavoro e un braciere acceso, oltre alla trasformazione dell’attività da ambulante itinerante a posteggio fisso. Tutto è stato sequestrato con affidamento al titolare, sanzionato per 481 euro; lo stesso era già stato multato in passato per le medesime violazioni.

Un secondo controllo ha interessato un chiosco della zona: anche qui occupazione abusiva di suolo pubblico e trasformazione in posteggio fisso. Sequestrati (con affidamento al gestore) due frigoriferi e un ombrellone collocati irregolarmente; elevata un’ulteriore sanzione di 481 euro. Parallelamente, il Reparto Prevenzione Crimine ha presidiato le arterie più trafficate di Ognina e Picanello con posti di controllo per verificare il rispetto del Codice della Strada e prevenire condotte di guida pericolose, a tutela di pedoni e automobilisti. In totale sono state identificate 126 persone (28 già note alle forze dell’ordine) e controllati 46 veicoli.

Accanto ai controlli su strada, i poliziotti hanno svolto attività preventiva contro i reati predatori, garantendo una presenza costante sul territorio. È stata inoltre attuata un’azione mirata al contrasto dello spaccio: grazie al fiuto delle unità cinofile sono state trovate, nascoste in una cassetta del gas vicino al campo scuola di Picanello, otto bustine di marijuana (quasi 30 grammi) e una di hashish (circa 3 grammi), sequestrate a carico di ignoti.