Avviso Polizia: attenzione a questa richiesta insolita, si prendono i soldi e dopo due giorni spariscono nel nulla | La nuova truffa del vialetto

Dalla gentile proposta di un lavoretto al danno irreparabile: la truffa del catrame torna a colpire, ma stavolta qualcosa è andato storto. I Carabinieri intervengono appena in tempo.

Nei piccoli comuni italiani, dove la vita sembra scorrere lenta e tranquilla, si nasconde spesso l’inganno più subdolo. E proprio in queste realtà si sta diffondendo una truffa che mescola apparente cortesia e rapidità d’esecuzione: è la cosiddetta “truffa del catrame”, un raggiro che colpisce cittadini e imprenditori con promesse allettanti e finali amari.

Tutto comincia con due uomini, ben vestiti e dall’aria cordiale, che si presentano fuori da una ditta o in prossimità di una casa privata. La proposta è semplice e sembra vantaggiosa: bitumare un vialetto, un parcheggio o un tratto di strada a un prezzo molto più basso rispetto al mercato. Il motivo? Avrebbero materiale in eccesso da un cantiere vicino e preferirebbero utilizzarlo piuttosto che smaltirlo.

Il tono rassicurante e il prezzo competitivo bastano spesso per convincere la vittima. Ma quando l’accordo viene chiuso e il lavoro eseguito in fretta, cominciano i problemi. L’asfalto utilizzato è di pessima qualità, spesso mescolato con materiali scadenti, e si sgretola nel giro di pochi giorni. A quel punto i truffatori sono già spariti nel nulla, con il pagamento in tasca e nessun modo per rintracciarli.

Un episodio che poteva finire peggio

È successo di nuovo, stavolta nel comune di Borriana, in provincia di Biella. Due uomini si sono presentati fuori da una ditta, proponendo con insistenza di asfaltare l’area esterna. Ma qualcosa nel loro comportamento ha insospettito il titolare dell’attività, che ha preferito non cedere alla pressione e ha chiamato i Carabinieri.

All’arrivo della pattuglia, però, i due si erano già dileguati. Il fatto è ora oggetto di indagini, ma secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe proprio della famigerata truffa del catrame, già segnalata in passato nella stessa zona.

Come difendersi e cosa fare in casi sospetti

La truffa del vialetto non è una novità assoluta: è tornata ciclicamente negli ultimi anni, soprattutto nel Nord Italia, dove si sono registrati numerosi episodi simili. Il consiglio delle forze dell’ordine è semplice quanto efficace: mai accettare lavori “al volo” proposti per strada da sconosciuti e, in caso di dubbio, chiamare immediatamente il 112.

Dietro l’apparenza di un affare conveniente si nasconde spesso una trappola ben architettata. La prudenza, in questi casi, è la prima difesa. Segnalare tempestivamente movimenti sospetti o richieste insolite alle autorità può fare la differenza, evitando che altri cadano nello stesso tranello.