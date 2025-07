PATENTE codice 69: appena approvata la nuova prescrizione: senza il dispositivo da 300€ non puoi circolare | Ti serve subito

Cambia tutto per chi ha avuto problemi con l’alcol alla guida: la riforma del Codice della Strada introduce un obbligo mai visto prima. Ecco cosa prevede il nuovo dispositivo installato sulle auto.

Il Codice della Strada è da sempre soggetto a continue modifiche per adattarsi all’evoluzione della società, della tecnologia e delle esigenze di sicurezza stradale. In questi ultimi anni, l’obiettivo principale del legislatore è stato quello di rendere le strade italiane più sicure, con provvedimenti mirati a prevenire comportamenti pericolosi come l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza.

Tra telecamere, autovelox, sensori e nuove regole per monopattini e biciclette, la normativa è diventata sempre più articolata. Ma proprio mentre sembrava che l’apparato normativo fosse ormai completo, è arrivata una novità che sta facendo discutere migliaia di automobilisti in tutta Italia.

Si tratta di un obbligo che non riguarda tutti, ma che coinvolge direttamente chi ha avuto problemi legati all’assunzione di alcol. Una misura tanto drastica quanto innovativa, destinata a cambiare per sempre la quotidianità di alcuni guidatori.

Dopo mesi di discussione e il via libera definitivo al Parlamento, la Legge n. 177/2024 ha introdotto una nuova disposizione nel Codice della Strada, destinata a far parlare di sé. Il cuore della novità è l’alcolock, un dispositivo elettronico già utilizzato in altri Paesi europei, che ora diventa obbligatorio anche in Italia.

Il dispositivo che blocca il motore: come funziona l’alcolock

L’alcolock – o Ignition Interlock Device – è un etilometro collegato all’avviamento del veicolo. Il conducente, prima di mettere in moto l’auto, deve soffiare in un bocchino. Se viene rilevata una presenza di alcol superiore alla soglia minima prevista, il motore non si avvia.

Il sistema, impossibile da manomettere grazie a un sigillo di sicurezza, registra ogni utilizzo e può essere controllato in qualsiasi momento dalle forze dell’ordine. L’installazione sarà obbligatoriamente effettuata presso officine autorizzate, con taratura e manutenzione periodiche.

Chi dovrà installarlo e da quando entra in vigore

L’obbligo dell’alcolock non si applicherà a tutti, ma solo a chi ha ricevuto particolari restrizioni in patente: in particolare, chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. A questi soggetti verrà applicato uno dei due codici unionali: 68 (divieto assoluto di assumere alcol prima della guida) o 69 (guida consentita solo con veicolo dotato di alcolock).

Il decreto attuativo, trasmesso a Bruxelles per approvazione, prevede l’obbligo a partire da luglio 2025. I costi? Circa 2.000 euro tra acquisto, installazione, manutenzione e boccagli monouso. Le sanzioni per chi viola le prescrizioni vanno da 158 a 638 euro, con sospensione della patente da 1 a 6 mesi.