Divieto assoluto in tutta la UE: questo utensile da giardino è proibito dal 2012 | Lo usi a iosa tutto il tempo, rischi enormi

Prendersi cura del giardino è un piacere, ma pochi sanno che un attrezzo comunissimo può trasformare un momento di relax in un incubo. Scopri qual è e perché non dovrebbe più entrare nelle nostre case.

La passione per il giardinaggio coinvolge milioni di italiani, soprattutto nei mesi più caldi. Avere uno spazio verde ordinato e rigoglioso è diventato sinonimo di benessere e cura personale. Non è un caso che, con l’arrivo della primavera, i negozi specializzati e gli store online registrino un’impennata nella vendita di attrezzi e accessori.

Tra potatori telescopici, forbici a batteria e irrigatori intelligenti, l’offerta è ormai infinita. E proprio questa varietà spinge spesso i consumatori a cercare soluzioni rapide e convenienti sul web. Ma dietro l’acquisto online si nascondono insidie che potrebbero mettere a rischio la salute degli utenti.

Negli ultimi mesi è tornato sotto i riflettori un oggetto apparentemente utile, ma che nasconde un potenziale letale. Si tratta della testina di decespugliatore con catena, un accessorio che sostituisce il filo di nylon con catene metalliche, simili a quelle delle motoseghe.

Un rischio sottovalutato in giardino

Vietata dall’Unione Europea dal 2012, questa testina continua a circolare sulle piattaforme online, spesso venduta da rivenditori terzi e a prezzi stracciati. Il motivo del divieto è semplice: l’instabilità che genera nella macchina può causare proiezioni incontrollate, lesioni gravi e in alcuni casi anche la morte dell’operatore.

Le catene, infatti, alterano il bilanciamento del decespugliatore, provocando vibrazioni incontrollabili, usura accelerata e perdita di controllo. Più di un incidente ha portato a inchieste e richieste di maggiore sorveglianza sul commercio online di questi prodotti.

Come proteggersi e quali alternative scegliere

La prima regola è una: acquistare sempre attrezzi che riportino il marchio CE e che siano distribuiti da rivenditori affidabili. Evitare offerte troppo vantaggiose e verificare recensioni e schede tecniche sono buone pratiche per tutelarsi. Meglio optare per testine con filo di nylon o dischi metallici omologati, decisamente più sicuri e compatibili con la maggior parte dei decespugliatori.

Come quasi tutti i prodotti, l’acquisto di attrezzi da giardinaggio online è diventato una cosa comune. Tuttavia, molte volte non siamo consapevoli dei rischi che comportano alcuni accessori perché è così facile fare ‘click’ e ricevere il prodotto a casa in poche ore. Uno degli esempi più preoccupanti è proprio la testina di decespugliatore con catena, vietata da anni ma ancora presente in commercio. Meglio informarsi, proteggersi e scegliere sempre la sicurezza, anche in giardino.