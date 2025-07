Patente B, da mezzanotte il nuovo obbligo stringente: multe da 3200€ | Il massacro delle 12 pm

Nel mirino finiscono i neopatentati: nuova stretta alle regole, arriva la proposta shock.

Sono bastati pochi giorni per rimettere al centro del dibattito pubblico un tema che tocca migliaia di famiglie italiane: la sicurezza stradale, in particolare quella dei giovani. A rilanciare l’allarme è stato il Parlamento, dove è in discussione un disegno di legge che potrebbe cambiare radicalmente le abitudini di chi ha appena preso la patente.

Negli ultimi anni, i dati Istat hanno registrato un aumento preoccupante degli incidenti che coinvolgono ragazzi tra i 15 e i 29 anni. A rendere ancora più drammatici i numeri è la fascia dei neopatentati, spesso inesperti, talvolta spericolati. A pagarne il prezzo non sono solo loro, ma anche passeggeri, pedoni e altri automobilisti.

Molti di questi incidenti avvengono nelle ore notturne, tra sabato e domenica, quando i giovani si spostano per locali, feste, rientri. La combinazione tra stanchezza, distrazioni e guida in condizioni non ottimali è letale. Ma proprio in questo contesto arriva ora una proposta legislativa destinata a far discutere.

L’obiettivo è semplice quanto controverso: ridurre il rischio togliendo ai neopatentati una libertà che per molti è data per scontata. Ma sarà davvero questa la soluzione giusta?

Un cambiamento radicale per chi guida sotto i 21 anni

Il cuore della proposta è contenuto nell’introduzione dell’art. 186-ter del Codice della Strada, subito dopo l’articolo 186-bis, che già prevede restrizioni sulla guida in stato di ebbrezza per i minori di 21 anni e per i neopatentati. Ora si aggiungerebbe un ulteriore vincolo: il divieto di trasportare più di un passeggero tra mezzanotte e le cinque del mattino.

La proposta, firmata dal deputato Ettore Rosato, si inserisce in un quadro normativo sempre più attento alla prevenzione. Ma non nasce nel vuoto: riprende l’emendamento “Edoardo”, dal nome di un ragazzo romano deceduto nel 2022 in un tragico incidente stradale. A sostenerlo sono stati anche Francesco Maria Spanò, direttore del personale dell’università Luiss, e la madre del ragazzo, Giulia Barillaro.

Multe salatissime e patente sospesa: cosa rischia chi trasgredisce

In caso di approvazione, il nuovo articolo del Codice della Strada prevedrà conseguenze pesantissime per chi viola il divieto. Ai conducenti sotto i 21 anni o nei primi tre anni dal conseguimento della patente sarà vietato trasportare più di un passeggero tra le 00:00 e le 5:00.

Chi trasgredisce rischia:

Una multa da 800 a 3.200 euro.

L’arresto fino a sei mesi (se il fatto non costituisce reato più grave).

La sospensione della patente da sei mesi a un anno.

In caso di recidiva, revoca della patente.

Misure drastiche che vogliono lanciare un segnale forte, anche se c’è chi già parla di eccessiva severità, timore di incostituzionalità e difficoltà applicative.

Nonostante le buone intenzioni, il disegno di legge ha già acceso forti polemiche. Alcuni lo considerano necessario, altri eccessivo. Molti giovani e genitori temono che venga colpita indiscriminatamente una categoria già sotto pressione. Eppure, i promotori insistono: “Non è una crociata, ma un atto di responsabilità”.