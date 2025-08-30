Confermato Sanità: pulire regolarmente la casa ti devasta i polmoni | Peggio di fumare 20 sigarette al giorno, uno scempio per la salute

Segui Cataniaoggi su Google News
Francesca Cattaneo 30 Agosto 2025 - 19:35
covid (pexels) - cataniaoggi-2

covid (pexels) - cataniaoggi-2

Un gesto quotidiano, che tutti consideriamo innocuo, può danneggiare gravemente la salute respiratoria.

Pulire casa è una delle attività più comuni e inevitabili della nostra vita quotidiana. Lo facciamo per igiene, per ordine, per abitudine. Eppure, dietro quella che sembra una pratica sana e rassicurante, si nasconde un pericolo che riguarda soprattutto i polmoni.

Sempre più studi stanno evidenziando come i prodotti chimici contenuti nei detergenti abbiano un impatto tutt’altro che trascurabile sulla salute. Non si tratta solo di irritazioni momentanee agli occhi o alle vie respiratorie, ma di un vero e proprio declino della capacità polmonare con conseguenze a lungo termine.

Il paragone che emerge è scioccante: respirare regolarmente i vapori degli spray e dei detergenti sarebbe paragonabile agli effetti del fumo di diverse sigarette al giorno. Un’abitudine che, senza rendersene conto, potrebbe avvicinare migliaia di persone a rischi simili a quelli dei fumatori.

Lo studio che svela i rischi nascosti

A confermare queste preoccupazioni è una ricerca condotta nell’ambito dell’Indagine sulla salute respiratoria della Comunità Europea (ECRHS), durata ben 20 anni e realizzata su oltre 6.000 partecipanti. Si tratta di uno dei più ampi e solidi studi mai condotti sul tema.

I dati parlano chiaro: nelle donne che si occupano delle pulizie domestiche quotidiane, così come in quelle che lavorano come addette professionali, il calo della funzionalità polmonare risulta molto più marcato rispetto a chi non svolge queste attività.

covid (pexels) - cataniaoggi
covid (pexels) – cataniaoggi

Pulire è come fumare: i numeri che allarmano

Secondo i risultati, le donne esposte agli agenti chimici delle pulizie hanno registrato un declino accelerato della funzione respiratoria paragonabile a quello di chi fuma fino a 20 sigarette al giorno. Il problema riguarda soprattutto l’utilizzo di spray e detergenti liquidi, i cui componenti si disperdono nell’aria e vengono inalati a ogni utilizzo.

Il dato sorprendente è che questo effetto non si osserva con la stessa intensità negli uomini, un aspetto che apre nuove riflessioni sul ruolo delle differenze biologiche e sociali.

wifi (pexels) - cataniaoggi

Wifi, scrivi questo codice segreto e navighi a razzo: connessione a velocità impressionanti | Solo i tecnici conoscono il trucco

Francesca Cattaneo 30 Agosto 2025 - 07:35
affitto casa (pexels) - cataniaoggi-2

Bonus affitti, recuperi questa spesa immediatamente: 991 euro per 4 anni a fila, lo possono richiedere tutti

Francesca Cattaneo 29 Agosto 2025 - 19:35
mondello (Sicilia.info) - cataniaoggi

Ufficiale, Sicilia esentasse: se risiedi in regione non paghi più nulla | Il nuovo Portogallo italiano, si spostano tutti qui

Francesca Cattaneo 29 Agosto 2025 - 07:35
guerre dell'oppio (wikipedia) - cataniaoggi

La fonte è UFFICIALE: Vittoria d’Inghilterra la più grande spacciatrice di droga di tutti i tempi | I segreti della narco regina

Francesca Cattaneo 28 Agosto 2025 - 07:35
lavoro (pexels) - cataniaoggi

Collassato il più grande mobilificio italiano: serrande sbarrate, chiude per sempre | Clienti col veleno negli occhi

Francesca Cattaneo 27 Agosto 2025 - 19:35
rosticceria (pexels) - cataniaoggi

Rosticceria siciliana, in questo locale di Catania tutto a 1€ al pezzo | Prezzi fermi a 25 anni fa

Francesca Cattaneo 27 Agosto 2025 - 07:35

Ultimissime

covid (pexels) - cataniaoggi-2

Confermato Sanità: pulire regolarmente la casa ti devasta i polmoni | Peggio di fumare 20 sigarette al giorno, uno scempio per la salute

Francesca Cattaneo 30 Agosto 2025 - 19:35

Catania e Paternò, la scia di sangue che scuote l’Etna: un morto accoltellato e due giovani feriti a colpi di pistola

Redazione 30 Agosto 2025 - 14:24

Galvagno, un giovane che fa politica senza essere “prestato” alla politica

L.P 30 Agosto 2025 - 11:35

Catania sotto assedio: due sparatorie in un’ora

Redazione 30 Agosto 2025 - 11:08

Catania, perseguita una ragazza per anni: 23enne sottoposto al braccialetto elettronico

Redazione 30 Agosto 2025 - 10:41