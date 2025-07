Non arriva a 50 secondi: ecco il volo per chi se la fa letteralmente sotto | Bevi un bicchiere d’acqua e già sei atterrato

Temi l’aereo ma vuoi viaggiare? Esiste un volo così breve che quasi non ti accorgi di essere decollato. Ecco dove si trova e perché è fondamentale.

Chi ha paura di volare spesso si priva del piacere e delle opportunità offerte dai viaggi. Che si tratti di vacanze, lavoro o visite familiari, la fobia dell’aereo può diventare un ostacolo significativo. Eppure, l’idea stessa del volo è affascinante: in pochi minuti si possono coprire distanze che un tempo richiedevano giorni.

Molti provano ansia già prima di salire a bordo, durante il decollo o quando si verifica una lieve turbolenza. Per alcuni, la sola attesa in aeroporto è fonte di stress, unita alla sensazione di perdere il controllo. Ma viaggiare significa anche aprirsi al nuovo, uscire dalla propria zona di comfort e scoprire angoli del mondo altrimenti irraggiungibili.

Negli ultimi anni, le compagnie aeree hanno iniziato a considerare sempre di più le esigenze dei passeggeri ansiosi. A bordo di molti voli ora si trovano sistemi di intrattenimento, snack rilassanti, e persino esercizi guidati per il respiro. Ma per chi proprio non riesce a superare la paura… c’è una soluzione ancora più semplice: scegliere un volo molto, molto breve.

Non si tratta solo di voli interni tra città vicine. Esistono tratte talmente corte da sembrare quasi finte, eppure sono reali e svolgono un ruolo essenziale per piccole comunità isolate.

Il volo più breve del mondo: meno di 90 secondi in aria

Tra tutti i voli ultrabrevi, ce n’è uno che batte ogni record. È operato dalla compagnia Loganair e collega due isole dell’arcipelago scozzese delle Orcadi: Westray e Papa Westray. La distanza tra le due è di soli 2,7 km, coperta in circa 90 secondi di volo – in condizioni ottimali può durare appena 50 secondi.

Questo collegamento è riconosciuto dal Guinness World Records come il volo commerciale più breve al mondo. È così rapido che, spesso, i passeggeri non hanno il tempo neppure di finire un bicchiere d’acqua. Eppure, è un servizio essenziale per chi vive sull’isola di Papa Westray, dove abitano circa 70 persone.

Un volo turistico… e archeologico

L’importanza di questo volo va ben oltre la sua durata. In caso di mare mosso, è l’unico modo per collegare rapidamente le due isole. Inoltre, Papa Westray – conosciuta anche come Papay – è ricca di storia e bellezze naturali.

Sull’isola si trovano antiche rovine neolitiche, tra cui il Knap of Howar, considerata una delle case in pietra più antiche d’Europa. Ci sono anche resti vichinghi e una chiesa del XII secolo dedicata a San Bonifacio. Gli appassionati di natura vengono per osservare i puffin, simpatici uccelli marini, simbolo dell’area. Per chi ha sempre evitato l’aereo per paura, questo potrebbe essere il punto di partenza perfetto per ricominciare. Un volo che dura meno di un minuto: sali, respiri, e sei già atterrato. A dimostrazione che, anche in cielo, a volte basta poco per sentirsi al sicuro.