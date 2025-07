Ha chiesto aiuto al personale di un negozio

In preda al panico, una giovane si è rifugiata in un negozio di via Marchese di Casalotto chiedendo protezione dal suo ex fidanzato che, poco prima, l’aveva aggredita: l’ha afferrata per il collo, le ha strappato 50 euro e le ha rotto il cellulare per impedirle di chiamare aiuto. Il titolare dell’esercizio l’ha soccorsa e ha immediatamente contattato la Polizia di Stato. Ricevuta la richiesta, le Volanti della Questura di Catania sono intervenute e hanno raccolto il racconto della ragazza: l’uomo, 39 anni, sarebbe entrato in casa pretendendo denaro; lei era riuscita a scappare in strada, ma lui l’avrebbe raggiunta e scaraventata a terra prima di fuggire.

Grazie alle indicazioni del commerciante, gli agenti hanno rintracciato il sospetto poco dopo, nei pressi del negozio, presumibilmente con l’intenzione di riavvicinarsi alla vittima. La giovane ha riferito che l’incubo era iniziato sei mesi fa, quando aveva interrotto la relazione: telefonate ossessive, appostamenti sotto casa, minacce di morte. L’uomo, già noto per reati contro il patrimonio, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per atti persecutori e rapina aggravata; resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Su disposizione del PM di turno è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare per impedirgli di avvicinarsi ancora. Dopo l’intervento, la ragazza ha trovato il coraggio di sporgere denuncia formale, dettagliando le aggressioni subite e il timore per la propria vita.